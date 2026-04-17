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史上最強回饋登場　大江購物中心三大神器搶攻母親節市場

▲大江購物中心三大神器搶攻母親節市場

▲大江購物中心搶攻母親節市場，祭出史上最強回饋。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著母親節檔期即將到來，全台百貨業迎來上半年最重要的購物旺季，各業者紛紛加碼回饋搶市。位於桃園、鄰近青埔商圈的大江購物中心表示，大江自4月17日至5月10日強勢推出「史上最強母親節回饋」，活動期間祭出三大神操作，要讓消費者有感「吃飯賺錢、購物省錢、停車免錢」，為母親節大戰全面引爆買氣。

大江購物中心指出，「史上最強母親節回饋」幅度直逼周年慶水準。還有全國獨家、百貨商場罕見的「全年停車免費」，十足讓利、幫顧客省荷包、提升消費便利性與來客誘因。大江購物中心全面搶攻母親節檔期商機，力拚業績再創高峰。

▲大江購物中心三大神器搶攻母親節市場

▲大江購物中心館內餐廳，推出多款母親節限定套餐。（圖／大江提供）

隨著母親節檔期倒數計時中，大江購物中心同步強化新櫃布局與商品促銷力道，提供消費者更豐富多元的購物選擇。母親節不僅是送禮旺季，更是家庭聚餐的重要時刻，大江購物中心館內餐廳推出多款母親節限定套餐，全力搶攻節慶聚餐商機，讓消費者在寵愛媽咪、享用大餐的同時，也能輕鬆賺回饋、打造滿滿儀式感。

▲大江購物中心三大神器搶攻母親節市場

▲母親節限定甜點蛋糕，成為營造節日儀式感不可或缺的重要角色。（圖／大江提供）

另外，母親節限定甜點蛋糕成為寵愛媽咪、營造節日儀式感不可或缺的重要角色，大江購物中心多家蛋糕即日起開放預購，，藉此帶動節慶甜點預購熱潮，讓消費者以滿滿的心意與甜蜜儀式感，為媽咪獻上最溫柔的節日祝福。

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