廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺公告停住宿沐浴：電話被打爆也不開放

▲鳳山寺緊急公告停止住宿沐浴。（圖／翻攝土庫鳳山寺臉書）

記者許力方／台北報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香第3天，雲林土庫鳳山寺因廟內電話與現場詢問人潮暴增，15日緊急發文宣布，當天及格天都暫停提供住宿與沐浴服務，並將於晚間9時準時關閉廟門，並強調人力無法兼顧接聽電話與現場秩序。

電話被打爆 廟方宣布兩天不開放

鳳山寺表示，目前廟內僅由廟婆留守顧廟，面對持續湧入的來電及路過民眾詢問，已無法同時處理各項需求，因此決定暫停住宿與盥洗空間開放。廟方也直言，即便有人到場態度強硬，「現在你逞兇鬥狠，也不會改變『不開放』的事實」。

廟方指出，過去願意開放冷氣房、熱水澡等設施，是體諒進香路途漫長、天氣炎熱，盼為信眾提供短暫休息資源，但這並非義務，而是基於條件允許下所給予的方便，希望使用者能自律愛護、心存感恩。

網友力挺

鳳山寺也特別提醒，信眾身穿制服在外，代表的不只是個人，也代表所屬團體，呼籲大家自律自省，不要對廟方人員口出惡言或態度惡劣，以免造成困擾，「還請大家心存善念，莫忘初衷」。

底下網友紛紛表態支持喊「支持鳳山寺，他們沒有欠了任何人」、「辛苦你們了，辛苦廟婆！希望她不要氣氣氣」、「支持，今年太多人不做功課，以為跟著走就會有地方睡，跟白癡一樣」、「只有一個廟公或廟婆顧廟都是正常的」、「支持，不要開放給比狗還不如的自稱香燈腳。」