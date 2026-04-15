屏東考照一位難求　交長承諾增名額…改善城鄉差距

▲蘇清泉質駕照考照問題。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣考駕照名額長期供不應求，民眾反映僅有屏東監理站與恆春分站可考照，且每日名額有限，預約困難。立委蘇清泉在立法院質詢交通部長，爭取增加考照名額與服務量能，並關注高齡換照制度，獲交通部正面回應，承諾檢討改善。

屏東地區駕照考試名目前全縣僅設有屏東監理站及恆春分站兩處考照據點，每日考照名額分別僅約50人及15人，常出現預約額滿情形，不少民眾需多次嘗試仍難以成功預約，甚至被迫前往高雄應試，造成不便。

立委蘇清泉今(15)日在立法院交通委員會質詢交通部長陳世凱，直指屏東地區考照資源不足，要求交通部正視地方需求，增加考照名額與服務據點，避免民眾基本權益受影響。交通部長當場回應，將檢討現行配置並研議增加名額，以回應地方期待。

此外，針對高齡駕駛換照制度，蘇清泉也提出關切。他指出，70至74歲駕駛人僅需至衛生所或醫療院所完成體檢及2小時交通安全課程即可換照；75歲以上則需再加考認知測驗。建議相關單位應增加服務據點，讓偏鄉長者能更便利完成換照程序。

由於屏東地形南北狹長，大眾運輸相對不足，民眾多仰賴機車與汽車代步，駕照幾乎成為生活必需。地方人士呼籲，應縮減城鄉差距，讓考照與換照制度更加便民。對此，蘇清泉表示將持續追蹤改善進度，確保鄉親權益。