華聞快遞／北京大興國際機場主航站外牆裝修完畢　正式對外亮相

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《北京》北京大興國際機場主航站外牆裝修工程完工 正式對外亮相

北京城建集團新機場主航站樓項目經理李建華介紹，截至28日，主航站樓外立面裝修工程全面完成，室內裝修裝飾工程完成80%，機電設備安裝完成並全面進入單機單系統調試階段。據悉，2015年9月26日，北京大興國際機場主航站樓工程正式開工。在建設過程中，項目團隊創新採用揚塵噪聲監控系統、污水處理系統、空氣源熱泵系統、太陽能係統、建築垃圾重複利用等綠色建造技術裝備，把綠色建造理念貫穿施工建設全過程。（新華網）

《重慶》渝台民間交流向深層次、寬領域拓展

台盟重慶市委、重慶市台聯等部門透露，近年來重慶與台灣之間互動日益頻繁，渝台民間交流已經向深層次、寬領域拓展。台盟重慶市委秘書長王昱稱，2018年1月19日至22日，在第十七屆中國西部（重慶）國際農產品交易會上，台盟中央共協調聯繫26家台灣企業來渝參展，有力推動了渝台農業的交流合作。（中新社）

《江蘇》江蘇300家用人單位赴京攬才 達成100個合作項目

省委常委、組織部部長、省人才工作領導小組組長郭文奇29日帶隊，率領全省13個設區市委常委、組織部部長和市人社局長以及300家精挑細選的用人單位，到北京開展高校畢業生、高層次人才、創投資本和創新項目「四對接」活動。短短一天時間，吸引北京50多所高校、40多家院所、40多個創投機構、6000餘名高層次人才和大學畢業生參與，在北京各方人才中掀起「江蘇熱」。（新華網）

《遼寧》遼寧鄉村振興戰略五年規劃正式印發

《遼寧省鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》日前正式印發。《規劃》共8章35節，並附農村基礎設施建設、農村公共服務等9個專項規劃，旨在推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，開創農業農村發展新局面。省農業農村廳相關負責人介紹，當前城鄉發展不平衡不充分的問題仍比較突出。農業供給質量有待提高、知名農產品品牌少、一二三產業融合度不足，這些問題都需要破解。（新華網）

▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《山東》山東將面向海內外招募「鄉村振興合夥人」

近日,省人力資源社會保障廳印發《貫徹落實〈推進鄉村人才振興若干措施〉分工方案》，明確40項重點任務分工，提出山東將面向海內外招募「鄉村振興合夥人」，到2022年培育150名傳統特色工藝傳承技能大師。（新華網）

《上海》電競產業人才缺口多 上海校企合作培養專業人才明年秋招生

近年來，電子競技發展迅猛，已經成為新興的、不可阻擋的潮流；電競吸引著海量的年輕人追捧、參與。上海出版印刷高等專科學校近日透露，將開設電子競技運動與管理專業，並於2019年秋開始招生。（中新社）

《廣東》廣東龍門簽約項目18宗 總投資174.38億

廣東惠州市龍門縣29日舉行「投資熱土·綠色龍門——2018龍門縣『農業+』招商推介會」，此次推介會簽約投資協議14宗，投資額71.08億元（人民幣，下同）；框架協議4宗，投資額103.3億元，共18宗，計劃總投資174.38億元。（中新社）

《重慶》重慶軌道運營里程在中西部率先突破300公里

重慶軌道交通環線東北半環和4號線一期28日正式開通試運營。其中，軌道交通環線是三次跨江、集連接鐵路、公路於一體的快速軌道交通幹線。至此，重慶軌道交通運營里程在中西部地區率先突破300公里大關。（中新社）

▼重慶軌道交通環線。（圖／翻攝自中新網）