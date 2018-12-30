影／香港「幸福堂」告台灣總部侵權　法官「一句話」秒打臉

記者朱世凱／台北報導

黑糖珍珠鮮奶近年席捲香港，台灣品牌的飲料店深受消費者喜愛，然而有著高人氣的「幸福堂」台灣總公司卻與香港代理商「晨康國際」不斷起糾紛。香港代理商率先控告台灣總公司侵權，不過法官一句話打臉，「你們自稱是台灣第一品牌，但現在卻反稱台灣總公司侵權？」

▲幸福堂。（圖／翻攝自幸福堂台灣官網網站）

台灣總公司也隨即展開反擊，越洋到香港控告代理商侵權，要求法庭頒令禁止代理商及2間特許經營店使用「幸福堂」等相關字詞開店；另外，除了要求更名外，也禁止代理商洩露總公司傳授的「商業機密」，包含飲品製作手法、擴展業務等，並且索取賠償。

儘管開業時間不長，香港代理商卻在11月28日指控台灣總公司侵權，認為台灣總公司雖早前就在香港以「幸福堂」等商標註冊，並打算明年初來開店，但「幸福堂」在香港的商譽是由代理商一手建立，因此要求法庭裁定台灣總公司侵權。

▼幸福堂。（圖／翻攝自幸福堂臉書）

據香港《蘋果日報》報導，法官陸啟康在開庭時說「台灣總公司一方的勝算較大」，反問代理商「你宣傳也自稱是台灣第一品牌，但你現在卻反稱台灣總公司侵權？」明顯說法有矛盾之處。不過考量香港「幸福堂」加盟店家立刻結束營業會影響太大，因此給代理商7天時間準備答辯，並將案件延至下周四（1月3日）再開庭。

台灣總公司聽聞法官願意給代理商一周時間準備，便提出反對並透露早在今（2018）年10月，代理商就已在台灣針對合約問題控告總公司詐騙，但在香港興訟時卻並沒有針對詐騙一事有所提及，還聲稱隨後會於台灣再次提出民事索償，結果最終也遲遲不見蹤影。

代理商則希望法庭給予2星期時間準備，法官回應，代理商雖然可從商譽良好方面提出爭辯，可是「若你說台灣總公司商譽不良好，你又為何要和對方簽約？」法官最終決定只給代理商一周時間。

▼幸福堂也在臉書上發文表示，近期遭遇許多事情。（圖／翻攝自幸福堂臉書）

「幸福堂」鬧雙胞事件已吵了近4個月，對於法官認為台灣總公司勝算大，創始人陳泳良相當高興，有種終於熬出頭，委屈都釋放的感覺，還說「要好好慶祝」；他也表示明年2月到3月會分別在尖沙嘴和旺角開2家店，免費送黑糖珍珠鮮奶回饋消費者，「虧本也沒關係，因為真的太開心了」。

關於有香港加盟店現時可能無法營業的問題，陳泳良表示無能為力，「因為早就告訴香港加盟店要配合台灣總公司，而非香港代理晨康國際，加盟店開業前也沒有經台灣方面核准。」

針對晨康國際赴台灣告總公司欺詐，陳泳良說，因香港官司極有勝算，所以對在台灣的官司也有信心；另外，因為這次風波對總公司影響太大，使得其他地方的代理商提心吊膽，因此未來會慎選合作夥伴。