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解放軍「電磁砲」出海試驗影像曝光！　「7倍音速」飛射100km

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疑似中國電磁炮近照曝光，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自大陸網站）

▲疑似解放軍電磁炮近照曝光，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自大陸網站）

記者朱世凱／綜合報導

大陸湖北武昌造船廠今年1月被發現有一艘072級大型登陸艦「海洋山號」（舷號936）搭載巨大的炮塔，外界認為是當局自製的電磁軌道炮（railgun），大陸官方3月也首度證實，解放軍已在艦上試驗並取得成功。近期又有軍迷補捉到這艘船艦在海上試驗的影像，意味著解放軍的電磁砲可能提前完成。

綜合陸媒報導，新型武器電磁炮射程可達100公里，速度可達7倍音速，相較之下傳統火炮最多只能發射20海里（約37公里），外界傳言這項設備早在2011年就開始研製，2014年進行原型測試，解放軍也在今年宣稱「軌道炮試驗中取得突破」。 

不過美國情報評估，這款電磁炮的試驗時間可能於2017年12月就進行，比北京當局的說法還早；另外，它可能會在2025年會開始安裝在正式的軍艦上，成為實用化的武器。有軍迷在網路上寫道，「很長一段時間沒有看到的電磁炮，這幾天又出現在船艦上進行海上試驗。」

有軍迷根據072型大型坦克登陸艦的參數分析，其安裝在艦艏的巨大炮塔長有21米，這是全球第一次做到電磁炮系統上艦，即使只是用於測試目的，但對中國軍力來說，將是一場「改變遊戲規則」的發展；相較之下，美國在電磁砲的研究並不突出，雖然通用原子公司（General Atomics）與格魯曼公司（Northrop Grumman）都有各自研製的電磁砲研究案，但是美國國防部在今年削減了該設備的開發成本，目前只有陸地上的實驗設施，尚未有安裝在水面艦上的設備。

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關鍵字：電磁砲,海洋山號,072級登陸艦,072,解放軍,武昌造船廠,電磁軌道炮,試驗,通用原子公司,格魯曼公司,軍武,大陸軍武

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