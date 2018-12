解放軍「電磁砲」出海試驗影像曝光！　「7倍音速」飛射100km

▲疑似解放軍電磁炮近照曝光,大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。(圖/翻攝自大陸網站)

記者朱世凱/綜合報導

大陸湖北武昌造船廠今年1月被發現有一艘072級大型登陸艦「海洋山號」(舷號936)搭載巨大的炮塔,外界認為是當局自製的電磁軌道炮(railgun),大陸官方3月也首度證實,解放軍已在艦上試驗並取得成功。近期又有軍迷補捉到這艘船艦在海上試驗的影像,意味著解放軍的電磁砲可能提前完成。

綜合陸媒報導,新型武器電磁炮射程可達100公里,速度可達7倍音速,相較之下傳統火炮最多只能發射20海里(約37公里),外界傳言這項設備早在2011年就開始研製,2014年進行原型測試,解放軍也在今年宣稱「軌道炮試驗中取得突破」。

