華聞快遞／陸頒布「車輛購置稅法」　買車將課10%購置稅

▲車輛購置稅法2019年7月1日起施行。（示意圖／CFP）

《北京》中國制定車輛購置稅法 確定車輛購置稅稅率為10%

十三屆全國人大常委會第七次會議29日表決通過了中華人民共和國車輛購置稅法，內容規定，購置汽車、有軌電車、汽車掛車、排氣量超過150CC的摩托車的單位或個人，應依照規定繳納「車輛購置稅」，稅率為百分之十。本法自2019年7月1日起施行。2000年10月22日國務院公佈的《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》同時廢止。（中新社）

《甘肅》蘭州南繞城高速試運行限速80公里 支持智能繳費通行

甘肅省交通運輸廳28日召開蘭州南繞城高速公路通車新聞通氣會稱，為有效緩解蘭州城市交通壓力、歷時4年施工建設的蘭州南繞城高速公路將於29日12時正式通車試運營，全線將按照每小時80公里限速。試運行結束後，根據交通工程論證結果對該路段限速標准予以最終確定。（中新社）

《北京》中國發布企業境外經營合規管理指引

為推動企業增強境外經營合規管理意識，提升境外經營合規管理水平，中國官方發布了《企業境外經營合規管理指引》。指引在強調境外經營活動全流程、全方位合規的同時，重點針對對外貿易、境外投資、對外承包工程和境外日常經營等四類主要活動，明確了具體的合規要求。（中新社）

《海南》海南掀新一輪項目建設投資潮 企業點讚「海南速度」

海南省舉行海南自由貿易試驗區建設項目(第二批)集中開工和簽約活動，全省共集中開工項目147個、總投資1083億元（人民幣，下同），集中簽約項目104個、總投資1582億元，項目涵蓋重大基礎設施、重點產業、民生等領域。（中新社）

▼大雨過後的海南省。（圖／CFP）

《北京》明年起國務院可提前下達部分新增地方債限額

十三屆全國人大常委會第七次會議29日表決通過了關於授權國務院提前下達部分新增地方政府債務限額的決定。這有利於地方政府更好落實項目安排，及早發揮政府債券資金對穩投資、擴內需、補短板的重要作用。（中新社）

《貴州》貴州省組織開展法治扶貧「六大行動」

貴州省司法廳聯合貴州省扶貧辦在全省重磅推出「法律援助精準扶貧」項目，瞄準全省20個極貧鄉鎮，出台了《貴州省法律援助精準扶貧項目實施方案》；成立了以貴州省司法廳、貴州省扶貧辦主要領導為組長，分管領導為副組長，相關部門負責人為成員的領導小組；建立了常態化的督促檢查考核工作機制，要求各級司法行政機關、扶貧辦(局)、律師協會對工作進展情況進行督促檢查。（中新社）

《北京》2018年公路通車里程新增8.6萬公里

2018年，中國交通領域基礎設施建設加快推進，鐵路完成投資7920億元（人民幣，下同），公路水路完成投資2.3兆元，民航完成投資810億元；預計全年新增鐵路營業里程4000公里，其中高鐵2600公里，新增公路通車里程8.6萬公里，其中高速公路6000公里，新改建國省幹線公路2萬公里；新增內河高等級航道達標里程700公里、沿海萬噸級泊位46個。（新華網）

《廣東》粵東規模最大生活垃圾焚燒發電廠投產運營

備受關注的練江整治環保基礎設施項目—廣東汕頭潮陽區生活垃圾焚燒發電廠27日投產運營。當地實現垃圾處理由填埋到發電循環利用的新跨越，從根本上解決潮陽城鄉生活垃圾污染問題。（中新社）

▼廣東汕頭潮陽區生活垃圾焚燒發電廠。（圖／CFP）