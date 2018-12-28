訓練用魚雷漂到越南外海　陸國防部：對方積極表示會盡快歸還

▲解放軍魚雷漂到越南近海。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍一枚訓練用魚雷12月初漂至越南中部富安省（Phu Yen）近海，當地漁民撈起後隨即呈報邊防部隊。大陸國防部新聞發言人吳謙27日在例行記者會上表示，「越方已積極表示，將盡快歸還該枚訓練魚雷。」

越南撈起的魚雷外觀上出現「接通」、「斷開」的簡體漢字，引次推斷屬於解放軍海軍。大陸軍方21日發布消息指出，魚雷是在訓練時丟失，可能受海流影響漂向越方近海；不過當地民眾擔心海軍機密因此洩漏，因此國防部隨即回應，「這款魚雷只是一般訓練用的，沒有任何針對目標。」

陸媒指出，漂走的魚雷可能是「魚6型」，它採用封閉式渦輪機作為動力系統，藉由燃燒煤氣來驅動，技術類似美國MK 48型魚雷，該設備全世界只有中國、美國、俄羅斯、英國、日本和瑞典共6國能製作，質疑越南軍方可能會拿去做相關研究。

香港軍事分析家梁國樑表示，即使越南沒有歸還魚6給中國，反而轉交美國、俄羅斯甚至是印度，影響也相當有限，因為目前解放軍已擁有更先進的魚8和魚10。吳謙昨日則證實，中越雙方已通過外交渠道就此進行溝通協調，越方也已積極表示，會盡快歸還。

▼魚-8反潛助飛魚雷。（圖／取自鐵血社區）