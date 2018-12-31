華聞快遞／哈爾濱元旦假期加開列車　打造高鐵「冰雪旅遊線」

▲和諧號電聯車。（圖／CFP）

《哈爾濱》哈鐵元旦假期加開列車 打造高鐵「冰雪旅遊線」

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司表示，元旦假期，該鐵路部門加開列車10對，重聯動車組15對，加掛客車792輛次，充分滿足旅客探親訪友、休閒旅遊的出行需求。（新華網）

《山西》山西「煤改電」市場化交易助力新能源消化消化吸納

國網山西省電力公司指出，2018年以來，國網山西電力與山西省44個涉及「煤改電」的縣級政府簽訂「煤改電」打捆委託代理協議，與新能源企業累計開展5次「煤改電」採暖用電市場化交易，累計交易電量每小時2.19億千瓦。（新華網）

《北京》三季度外債餘額增2.3% 外匯局：源於這兩方面因素

國家外匯局公佈2018年9月末外債數據及2018年三季度國際收支和國際投資頭寸狀況。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英答記者問時表示，2018年三季度，我國外債規模繼續保持增長，國際收支保持基本平衡。（中新社）

《陝西》2018年陝西累計下撥困難群眾補助資金63.48億元

陝西省政府透露，截至12月28日，2018年陝西省累計下撥中央和陝西省困難群眾救助補助資金共計63.48億元人民幣（下同）。目前陝西省共保障城市低保對象14.4萬戶、27.7萬人，平均保障標準為每人每月578元；農村低保對象35萬戶、86.9萬人，最低限定保障標準為每人每年3990元；城市特困人員0.55萬人，基本生活標準為每人每月500元至800元；農村特困人員12.2萬人，基本生活標準為每人每年5500元至6000元。（新華網）

▼陝西西安。（圖／CFP）

《北京》外管局：9月末銀行業對外金融資產11014億美元

中國國家外匯管理局網站消息指出，2018年9月末，中國銀行業對外金融資產11014億美元，對外負債13044億美元，對外淨負債2030億美元，其中，人民幣淨負債2623億美元，外幣淨資產593億美元。（中新社）

《哈爾濱》黑龍江省下撥1.76億元 讓受災群眾安全溫暖過冬

黑龍江省有關部門表示，近日，該省下撥1.76億元人民幣當作自然災害生活補助資金，解決今冬明春期間黑龍江省受災困難人員在口糧、衣被、取暖方面的基本生活困難。（新華網）

《北京》統計局：中國企業生產經營活動總體延續擴張態勢

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2018年12月份，中國製造業PMI為49.4%，比上月回落0.6個百分點，其中生產指數為50.8%，繼續保持在擴張區間；非製造業商務活動指數為53.8%，比上月上升0.4個百分點，擴張步伐有所加快；綜合PMI產出指數為52.6%，比上月小幅回落0.2個百分點，繼續位於景氣區間，表明我國企業生產經營活動總體延續擴張態勢。（中新社）



《廣州》廣州南沙三年交付租賃飛機100架

由中國南方航空股份有限公司引進的一架空客A321飛機30日順利抵達廣州白雲國際機場。這是廣州南沙採用融資租賃方式引進的第100架民航客機，標誌著廣東自貿區飛機租賃產業發展邁上了新台階。（中新社）

▼A321飛機。（圖／CFP）