　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／哈爾濱元旦假期加開列車　打造高鐵「冰雪旅遊線」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼和諧號電聯車。（圖／CFP）

▲和諧號電聯車。（圖／CFP）

《哈爾濱》哈鐵元旦假期加開列車　打造高鐵「冰雪旅遊線」

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司表示，元旦假期，該鐵路部門加開列車10對，重聯動車組15對，加掛客車792輛次，充分滿足旅客探親訪友、休閒旅遊的出行需求。（新華網）

《山西》山西「煤改電」市場化交易助力新能源消化消化吸納

國網山西省電力公司指出，2018年以來，國網山西電力與山西省44個涉及「煤改電」的縣級政府簽訂「煤改電」打捆委託代理協議，與新能源企業累計開展5次「煤改電」採暖用電市場化交易，累計交易電量每小時2.19億千瓦。（新華網）

《北京》三季度外債餘額增2.3%　外匯局：源於這兩方面因素

國家外匯局公佈2018年9月末外債數據及2018年三季度國際收支和國際投資頭寸狀況。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英答記者問時表示，2018年三季度，我國外債規模繼續保持增長，國際收支保持基本平衡。（中新社）

《陝西》2018年陝西累計下撥困難群眾補助資金63.48億元

陝西省政府透露，截至12月28日，2018年陝西省累計下撥中央和陝西省困難群眾救助補助資金共計63.48億元人民幣（下同）。目前陝西省共保障城市低保對象14.4萬戶、27.7萬人，平均保障標準為每人每月578元；農村低保對象35萬戶、86.9萬人，最低限定保障標準為每人每年3990元；城市特困人員0.55萬人，基本生活標準為每人每月500元至800元；農村特困人員12.2萬人，基本生活標準為每人每年5500元至6000元。（新華網）

▼陝西西安。（圖／CFP）

▲▼陝西西安。（圖／CFP）

《北京》外管局：9月末銀行業對外金融資產11014億美元

中國國家外匯管理局網站消息指出，2018年9月末，中國銀行業對外金融資產11014億美元，對外負債13044億美元，對外淨負債2030億美元，其中，人民幣淨負債2623億美元，外幣淨資產593億美元。（中新社）

《哈爾濱》黑龍江省下撥1.76億元　讓受災群眾安全溫暖過冬

黑龍江省有關部門表示，近日，該省下撥1.76億元人民幣當作自然災害生活補助資金，解決今冬明春期間黑龍江省受災困難人員在口糧、衣被、取暖方面的基本生活困難。（新華網）

《北京》統計局：中國企業生產經營活動總體延續擴張態勢

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2018年12月份，中國製造業PMI為49.4%，比上月回落0.6個百分點，其中生產指數為50.8%，繼續保持在擴張區間；非製造業商務活動指數為53.8%，比上月上升0.4個百分點，擴張步伐有所加快；綜合PMI產出指數為52.6%，比上月小幅回落0.2個百分點，繼續位於景氣區間，表明我國企業生產經營活動總體延續擴張態勢。（中新社）

《廣州》廣州南沙三年交付租賃飛機100架

由中國南方航空股份有限公司引進的一架空客A321飛機30日順利抵達廣州白雲國際機場。這是廣州南沙採用融資租賃方式引進的第100架民航客機，標誌著廣東自貿區飛機租賃產業發展邁上了新台階。（中新社）

▼A321飛機。（圖／CFP）

▲▼A321飛機。（圖／CFP）

ET快訊
賴琳恩「光溜溜只遮重點」！爆尺度床照PO網嬌喊：舒服
金牛人夫送街友婆婆外套「快哭了」　妻生氣又感動原因曝
他車位「被消失」問警衛冷回　吳宗憲曝電視台殘酷真相
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會　劉結一：朝統一方向邁進

解放軍「電磁砲」出海試驗影像曝光！　「7倍音速」飛射100km

影／香港「幸福堂」告台灣總部侵權　法官「一句話」秒打臉

影／嫌囉嗦打擾睡覺…不孝子寒冬逼8旬母「睡豬圈」：那裡很好很乾淨

人妻怒賞腥夫巴掌！淡定小三「薄紗躺床」滑手機　美腿春光全洩

俄曝光解放軍測試S-400消息：宣傳自家武器＋凸顯軍事關係

訓練用魚雷漂到越南外海　陸國防部：對方積極表示會盡快歸還

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

對比中俄五代機　《國家利益》：蘇57機動性高，殲20隱身性能強

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

影／逆向鐵馬把轎車頭撞成「內凹八字型」　網驚：這神車啥牌子的

新型的米-171在中國飛行展示　可載「3.5噸水」升至3千米高滅火

中國護照換發新規上線　免定居！短期旅遊可就地辦理

「十送北斗」成功率百分百　陸航天2018發射39次首超美國

華聞快遞／哈爾濱元旦假期加開列車　打造高鐵「冰雪旅遊線」

慶建交70載！中俄元首互致新年賀電：兩國合作維護了世界和平

加拿大男運毒一審判15年　二審法院裁定「太輕發回重審」

貿易戰拖累　陸12月製造業PMI降至49.4　摜破「榮枯線」

影／習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會　劉結一：朝統一方向邁進

快訊／《告台灣同胞書》40周年紀念會1月2日舉辦　習近平親自對台喊話

李善彬為李光洙失眠！　2度主動告白「理想型變男友」

彰化瘋跨年／「非常女」黃妃晚間登場　120秒煙火倒數衝天

台東迎新年／三仙台迎曙光許願　太麻里比基尼路跑搶眼

賴琳恩「光溜溜只遮重點部位」！　爆尺度床照PO網…嬌喊：超舒服

普丁發賀年信給川普！　希望就「廣泛議題」重啟對話

以蒸氣當掩護！趁美女瞇眼淋著熱水　男掏出「哀鳳攝不停」

影／逆向鐵馬把轎車頭撞成「內凹八字型」　網驚：這神車啥牌子的

3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌張「講出真心話」

新竹8級陣風發威！新埔大橋路燈腰斬斷頭　騎士：根本快被吹走

自爆趁女傭睡覺偷摸！杜特蒂「掀毯子騷擾」　女權團體：下台

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

大陸熱門新聞

富士康餐廳女老闆2度輕生

帶糖果到學校挨罵　女童跳樓亡

29歲女8年懷孕11次　扭曲原..

快訊／《告台灣同胞書》40周年..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

小轎車撞上自行車「車頭直接爛」

小兄妹遇煤氣爆炸70%燒傷

談豬瘟　農業農村部：勿蔓延成勢

習近平將出席「告台灣同胞書」4..

建交四十年　王毅神比喻中美關係

北京烤鴨規範出爐　鴨要重3kg

台胞服務年近一年　福州同城待遇..

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電..

山西再爆非洲豬瘟　大陸第103..

更多熱門

相關新聞

陸2019年元旦起升級成品油品質

中國國家發改委等七部門29日發佈公告稱，2019年1月1日起，中國全國將全面供應符合第六階段強制性國家標準VIA車用汽油（含E10乙醇汽油）、VI車用柴油（含B5生物柴油），同時停止國內銷售低於國VIA標準車用汽油（含E10乙醇汽油）、低於國VI標準車用柴油（含B5生物柴油）。

大陸頒布購車新規！買車課10％稅

華聞快遞／公安部祭新規護民警

華聞快遞／2018年陸快遞量破500億大關

陸前11月智慧型手機出貨量同比降15.3%

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

李光洙認愛李善彬！

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

金牛夫送街友外套　妻生氣又感動原因曝

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」

張善為癱瘓5年近況曝光

向朋友討錢碰壁　他剩300元要撐12天

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面