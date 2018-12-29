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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2018年大陸快遞量突破500億件大關　超過美日歐總和

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▲▼大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

▲大陸雙11快遞包裹。（圖／CFP）

《北京》2018年大陸快遞量突破500億件大關　超過美日歐總和

大陸國家郵政局指出，截至12月28日，快遞業務量進入500億件，連續5年居世界第一。超過美、日、歐等發達經濟體總和，成為世界郵政業的動力源和穩定器，快遞物流業已經成為國民經濟的基礎設施。（北京青年報）

《貴州》全省民營經濟發展大會推「降本減負」　壯大民營經濟

貴州省民營經濟發展大會28日在貴陽召開。大會提出，實施政策落實、降本減負等“六大專項行動”，為民營經濟創造良好環境、排憂解難、撐腰鼓勁，讓民營經濟有肥沃的「成長土壤」、充足的「陽光雨露」，讓民營企業家備受尊重、讓民營經濟倍加壯大。（中新社）

《北京》2019年新制！抗癌藥等藥品進口原料零關稅

經國務院批准，《2019年進出口暫定稅率等調整方案》自2019年1月1日起實施。海關總署關稅司負責人28日指出，按照新規定內容，自2019年1月1日起對706項商品實施進口暫定稅率，包括花生粕、棉子粕、葵花子粕，以及治療癌症、罕見病、糖尿病、乙肝、急性白血病等，皆施零關稅政策。（法制日報）

《北京》海外大陸公民護照新政策1月上路　換新照免在國外定居

外交部領事司指出，為更好滿足海外大陸公民申辦護照的需求，護照政策將進行大幅調整。調整後，申辦的受理範圍將進一步擴大，申請材料要求進一步放寬，未成年人辦證也將更加便利，調整後，海外公民換領護照不再要求一定要定居國外。相關政策調整，將於2019年1月1日正式實施。這是截至目前力度最大、惠及人群最多樣的一次海外中國公民護照政策調整。（央視）

▲▼大陸公民護照。（圖／CFP）

▲大陸公民護照。（圖／CFP）

《北京》全國人大常委會委員：加大減稅降費力度優化民企營商環境

十三屆全國人大常委會第七次會議分組審議了國務院關於《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》實施中期評估報告，部分委員在審議時認為，應降低企業成本，進一步優化民營企業營商環境，發展民營，活化縣域經濟，推進國家經濟發展。（法制日報）

《北京》陸2019年將發射首個商業航天火箭「捷龍一號」

航天科技集團指出，2019年上半年，大陸首用於商業航天任務的火箭「捷龍一號」將升空；且火箭的重複使用技術，預計2至3年內能夠實現應用。（央視）

《廣西》世界長壽之鄉巴馬開通高鐵無軌站

在廣西高鐵迎來安全運營5週年之際，廣西區內第14個高鐵無軌站「巴馬高鐵無軌站」開通運營，無縫銜接高鐵無軌站運輸網絡，讓地處邊遠地區不通高鐵的巴馬縣也能享受高鐵便利。（中新社）

▼巴馬高鐵無軌站開通運營。（圖／中新社）

▲▼巴馬高鐵無軌站開通運營。（圖／中新社）

ET快訊
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