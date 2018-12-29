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俄曝光解放軍測試S-400消息：宣傳自家武器＋凸顯軍事關係

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▲▼俄羅斯S-400「凱旋」防空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯S-400「凱旋」防空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍12月上旬測試S-400防空系統，成功擊落以每秒3公里且距離250公里外飛來的高超音速靶彈。香港《南華早報》報導，俄羅斯公開中方測試消息，目的是為了凸顯兩國的軍事關係，同時宣傳自家製造的S-400不到半年便形成戰力。

報導指出，中俄兩國於2015年簽署S-400交付合約，金額高達30億美元（約新台幣919億元），此次試射是解放軍7月接收俄方最後一批系統以來，進行的首次試驗，同時也向外界表明新軍備不到半年就可以為國家提供防衛能力。

過去10年來，中俄積極加強軍事關係，想藉此與美國爭奪地區及全球影響力。中國軍事專家李傑評論，「這類報導說明俄羅斯希望在美國同時與中俄兩國發生分歧之際，彰顯中俄關係的重要性，儘管面對美國的壓力，俄軍仍會加強與解放軍在導彈、造船等領域的合作。」

▲▼俄羅斯S-400「凱旋」防空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

軍事專家宋忠平表示，這次試驗可以看成是俄羅斯軍方為推銷S-400系統所做的廣告，「但同樣顯而易見的是，中國部隊能夠熟練操作S-400防空系統，這是因為他們已經熟悉自上世紀90年代以來一直在使用的S-300系統。」

他也強調，「彈道靶彈」與真正的高超音速導彈還是有區別的，因為高超音速武器的優點包含優良的機動性，比如擁有滑翔能力等，這種武器幾乎不可能攔截，因為它們飛得太快了。

俄國軍事專家亞歷山大（Alexander Golts）說，由於這次被攔截的靶彈速度為每秒3公里，大約是中程彈道導彈飛行的末段速度，這也就是說，「S-400」已經證明了對於中程導彈的攔截能力

S-400是俄羅斯第3代地對空飛彈系統，可以搭載包含超遠程40N6（400公里）、遠程48N6（250公里）、中程9M96E2（120公里）以及近程9M96E（40公里）4種飛彈，相互輔助彌補，構成多層次的防空屏障；俄方聲稱，新系統可偵測和擊落包括彈道導彈、敵軍飛機及無人機目標。

▼S-400。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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