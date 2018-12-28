人妻怒賞腥夫巴掌！淡定小三「薄紗躺床」滑手機　美腿春光全洩

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日流傳一段人妻捉姦影片，只見正宮坐在床上與偷吃丈夫對質，並且怒甩對方巴掌，期間小三只穿著性感薄紗躺在床上滑手機，絲毫沒有懺悔之意。這段影片曝光後，許多網友都將焦點放在小三美腿上，更有人要求多拍點特寫。

畫面顯示，戴著黑框眼鏡的正宮坐在床緣，對著只穿藍內褲的丈夫說「不要臉阿！你是沒有領過結婚證嗎？」之後賞了幾個耳光，一旁友人附和「你天天騙她，她對你怎麼樣，你欠她多少錢先寫一寫」，最後丈夫惱羞便起身與正宮友人在一旁扭打起來，這段期間，小三穿著粉色薄紗在床上淡定躺著，好像不關自己的事一樣。

正宮瞧見丈夫與友人扭打，便想靠近小三質問，不料丈夫又隨即回來護住。正宮友人怒嗆「妳有毛病阿？幹嘛當人家小三，妳不知道他結婚了嗎？」小三則一臉不悅回答，「我認識他的時候，不知道他們結婚了」，友人接著問「你後來知道了吧？」小三則默默低頭不說話，親友彷彿按捺不住想衝上去打她，卻被人夫用手肘維護「沒必要打她。」

▼小三淡定躺床。（圖／翻攝自微博）

網友看完影片後表示，「別老對著這女的腿拍，本身想看劇情來著，老看腿看的我都快X了」、「好想打這個錄影的，一直錄小三幹嘛」、「身材真好……」、「能不能多點拍小三？」、「全程看腿，顧不上聽他們吵架」。

也有網友說，「為啥只對著腿拍？因為也只有腿能看啊！」、「要麼你就拍小三，要麼你就拍打架，你拍個床又拍個腿是想表達什麼？攝影想睡她嗎？」、「見過最差的一次捉姦現場的拍攝」、「老婆這麼漂亮還找小三」。