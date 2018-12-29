華聞快遞／公安部2月新規：警察執法損害公民權益　免擔法責

▲犧牲民警同事獻花寄哀思。（圖／中新社）

《北京》公安部2月新規：民警執法損害公民權益 免擔法責

為保障公安民警依法履行職責、行使職權，公安部製​​定《公安機關維護民警執法權威工作規定》，將於2019年2月1日起正式施行，明確規範「民警依法履職對公民、法人或者其他組織合法權益造成損害的，民警個人不承擔法律責任，由其所屬公安機關按照國家有關規定對造成的損害給予補償。」（觀察者網）

《河北》太行山高速通車 首日開通試運營

太行山高速全線28日​​正式開通試運營，根據了解，太行山高速公路縱貫太行山區，全長652公里，太行山高速公路南起於邯鄲市涉縣冀豫界，北止於張家口市涿鹿縣京冀界，途經張家口、保定、石家莊、邢台、邯鄲5市19個縣（市、區），成為暢通京冀豫的又一條交通大動脈。（河北新聞網）

《北京》年終經濟觀察：2019年中國消費平穩增長態勢可期

中央經濟工作會議指出，2019年要促進形成強大的國內市場。中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，中央經濟工作會議已經順應消費結構升級的大趨勢，從提升消費能力、商品和服務供給補短板、加快基礎設施及公共服務建設和改善消費環境等方面做了重要部署，2019年消費平穩增長態勢仍然可期。（中新社）

《浙江》錢塘江中上游通航在即 每年可省40億運費

浙江省港航管理局宣布錢塘江中上游具備全線通航條件，開發後的錢塘江中上游航道，運輸能力相當於一條鐵路或兩條4線道高速公路，每年可直接節約運費9億元人民幣（約40億新台幣）以上；不只是錢塘江流域1000多萬百姓，其周邊贛皖閩等省份百姓都將受益。（中新社）

▲錢塘江上游富春江船閘。（圖／中新社）

《北京》旅遊市場黑名單試行：將懲戒「不文明旅客」

文化和旅遊部發布關於印發《旅遊市場黑名單管理辦法(試行)》通知，辦法自印發之日起施行。文化和旅遊行政部門或者文化市場綜合執法機構將嚴重違法失信的旅遊市場主體和從業人員、人民法院認定的失信被執行人列入全國或者地方旅遊市場黑名單，在一定期限內向社會公佈，實施信用約束、聯合懲戒等措施。（中新社）

《遼寧》營口綜合保稅區通過國家8部委驗收 將封關運營

遼寧省營口市政府指出，營口綜合保稅區，日前正式通過海關總署等國家8部委聯合驗收，即將封關運營。營口將深度融入「一帶一路」建設，打通對外交流通道，使營口與世界各地的距離更近、耗時更短、成本更低。（中新社）

《北京》明年2月1日起 禁止對長江刀魚等進行生產性捕撈

農業農村部指出，自2019年2月1日起，停止發放刀鱭（也稱長江刀魚、刀魚）、鳳鱭（也稱鳳尾魚、馬齊魚）、中華絨螯蟹（也稱河蟹、大閘蟹）專項捕撈許可證，禁止上述三種天然資源的生產性捕撈，保護長江流域水生生物資源。（中新社）

《福建》南龍鐵路29日開通運營 福建形成「一體化」生活圈

福建南龍鐵路正式開通運營。南龍鐵路北起福建省南平市，南抵龍巖市，全線設有9個車站，時速可達200公里；鐵路開通后，永安、漳平兩地邁入「動車時代」，福建省內主要城市形成「一體化」生活圈，南平至龍岩、龍岩至福州分別由之前的3.5小時、3小時壓縮至2小時和2.5小時以內。（中新社）

▼南龍鐵路福州站站台旁駛向南龍鐵路方向的列車。（圖／中新社）