對比中俄五代機　《國家利益》：蘇57機動性高，殲20隱身性能強

▲殲-20與蘇-57。（左圖／CFP，右圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯與中國都精心研發第五代戰鬥機，為了抗衡美國在國際體系中的主導地位。美國《國家利益》雜誌指出，這兩個大國正採取不同的方式來開發下一代戰機，之所以有差異是因為威脅感知、戰略要求、獲得的技術和財政資源不同所導致，若比較殲-20和蘇-57，蘇-57在機動性方面較突出，殲-20則在隱身性能上贏過俄戰機。

報導提到，在研製第五代先進戰鬥機的問題上，中俄應當先確定戰機的主要性能，從理論力學方面比較，俄軍蘇-57超越解放軍殲-20，不過這樣的比較是不精確的，因為兩種戰機的製作方法不同；蘇-57繼承了蘇聯時期的航空技術，而中國專家研製的殲-20則借鑑美國航空技術的經驗。

俄羅斯的戰機要求是透過高機動性和先進的電子系統獲得空中優勢，在超音速巡航與近距離攻擊等方面，殲-20是無法與之匹敵的；不過，蘇-57雖具有出色的空氣動力學設計，但卻比殲-20更容易被發現，更不用說和美國隱身戰機F-22、F-35相比，或許這與俄軍不打算強調蘇-57的隱身性能有關。

▼蘇-57。（圖／達志影像／美聯社）

殲-20將重點放在減少正面的RCS（雷達反射截面），還具備先進的隱身技術，包含借鑑F-35的電子光學瞄準系統、數據傳輸、AESA雷達和精準武器系統等，殲-20同時也像F-35一樣採用超音速進氣道，雖然這項舉措略微損害戰機的空氣動力學特性，但也使戰機隱密性更高、維護和製造更容易。目前，解放軍的首要目標便是要找出能為殲-20提供充足動力的噴氣發動機（新引擎）。

報導最後提到，在傳感器方面，目前還不清楚中俄哪種飛機更先進，但很明顯中俄的操作概念完全不同。俄羅斯此前曾與印度合作研發多用途匿蹤戰鬥機項目FGFA，印軍也投入不少資金在蘇-57上，希望能夠簽署購買合約，不過印度軍方2018年評估後，認為蘇-57隱身性能比美國還要差，航空電子設備，雷達和傳感器都不符合第五代戰鬥機標準，因此正式宣布取消FGFA項目。

▼ 殲-20。（圖／CFP）