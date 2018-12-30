華聞快遞／陸2019年元旦起升級成品油品質　將停售低標準油

▲中國將停售低標準油。（示意圖／CFP）

《北京》中國2019年起升級成品油品質 將停售低標準油

中國國家發改委等七部門29日發佈公告稱，2019年1月1日起，中國全國將全面供應符合第六階段強制性國家標準VIA車用汽油（含E10乙醇汽油）、VI車用柴油（含B5生物柴油），同時停止國內銷售低於國VIA標準車用汽油（含E10乙醇汽油）、低於國VI標準車用柴油（含B5生物柴油）。（中新社）

《陝西》西安：2019年起新建住宅推行全裝修成品交房

西安市28日下發意見，要求自2019年1月1日起，在全市行政區域內新建住宅推行全裝修成品交房，實現住宅裝修與土建安裝一體化設計，促進個性化裝修和產業化裝修相統一。（新華網）

《北京》國家稅務總局再取消20項稅務證明事項

中國國家稅務總局29日宣布，取消20項稅務證明事項，涉及168項具體辦稅事項，繼續精簡企業和個人辦稅需提供的有關證明。國家稅務總局政策法規司負責人介紹，此次取消的20項稅務證明事項，涉及稅款徵收1項、稅收優惠19項。（中新社）

《雲南》雲南昆明至麗江、蒙自明年初開行高鐵動車

雲南鐵路2018年底調整列車運行圖新聞發布會29日在昆明召開，中國鐵路定於2019年1月5日起實施新的列車運行圖，新增昆明至麗江動車4對（含1對高峰線），新增昆明至蒙自動車5對（含2對高峰線）。（中新社）

▼昆陽火車站。（圖／CFP）

《廣西》廣西建設面向東盟的金融開放門戶進入實施階段

廣西壯族自治區人民政府29日對外發布稱，經中國國務院同意，《廣西壯族自治區建設面向東盟的金融開放門戶總體方案》日前正式發布，這標誌著廣西建設面向東盟的金融開放門戶進入實施階段。根據《總體方案》要求，廣西將圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，以推動人民幣面向東盟跨區域使用為重點，加強與東盟的金融合作，服務國際陸海貿易新通道建設。（中新社）

《安徽》安徽省5城市入選國家物流樞紐承載城市

安徽省發改委指出，國家發展改革委、交通運輸部近日聯合印發《國家物流樞紐佈局和建設規劃》，選擇127個具備一定基礎條件的城市作為國家物流樞紐承載城市，規劃建設212個國家物流樞紐，安徽省合肥、蚌埠、阜陽、蕪湖、安慶等5個城市入選，數量居中部省份前列。（中新社）

《陝西》西安：2019年起新建住宅推行全裝修成品交房

西安市28日下發意見，要求自2019年1月1日起，在全市行政區域內新建住宅推行全裝修成品交房，實現住宅裝修與土建安裝一體化設計，促進個性化裝修和產業化裝修相統一。（新華網）

《海南》海南洋浦港成為「國際陸海貿易新通道」新支點

中遠海運「海南—東盟（新加坡）」班輪航線首航儀式29日在海南洋浦港舉行，洋浦港成為「國際陸海貿易新通道」新支點。國務院國資委主任肖亞慶，海南省省長沈曉明，中遠海運集團董事長、黨組書記許立榮等嘉賓共同推桿啟動首航。（新華網）

▼洋浦港。（圖／翻攝字新華網）