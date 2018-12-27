　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

「我在哈工程（哈爾濱工程大學）也沒幹什麼，也就造了一艘航母、幾架飛機。」黑龍江哈爾濱工程大學的學生們近日打造了一艘雪白的「遼寧艦」，這艘航母由工業設計專業的學生按照4：1比例擬真縮小，並且利用積雪打造而成，「甲板」上還乘載幾架冰雪堆出的艦載機。

綜合陸媒報導，冰雪航母的「泊位」也相當有創意，它位在學校31號樓陳賡像前的「軍工操場」，據悉，哈工程的前身為解放軍軍事工程學院，第一任校長便是陳賡大將，因此學生們別出心裁的運用冰雪為校園增添風采，有校友調侃，「傳說被驗證了，軍工操場下還真有航母。」

▼哈工程學生用冰雪打造遼寧艦。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼哈工程學生用冰雪打造遼寧艦。（圖／翻攝自微博）

報導指出，雪白遼寧建的長為76公尺，寬為17公尺，甲板正前方還有一架準備起飛的飛機；另外，後面還有遼寧建最具特色的16號舷號。哈工程學生方波博說，「這艘雪艦花了2天完成，當我第一次聽說要用雪造艦時，作為一個南方人我覺得是不可能完成的，因為在我的印象裡，雪是落地就會化的。」

當地民眾說，以往都是看到人們堆雪人、滾雪球或玩冰雪而已，但是從沒看過有用雪打造航母的，「這個景象就和我在電視上看到的遼寧艦一模一樣。」學生不僅把冰雪拿來做此創舉，還舉辦鐵人三項、雪地腳印大賽、雪地足球、雪地拔河、雪地攻防戰等為冬天量身打造的活動，形成不一樣的「冰雪嘉年華」。

▲▼哈工程學生用冰雪打造遼寧艦。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
奧迪車主酒醉請代駕　抬頭看「司機死了」抓方向盤行駛
快訊／冷氣團發威！北部下探10度　北北基宜大雨特報
抓包！議員議場打手遊　《公主連結Re》：議會有一席了
岳母拒絕捐腎給妻　女婿崩潰下跪哭到暈倒抽搐

關鍵字：解放軍,遼寧艦,哈工程,哈爾濱工程大學,艦載機,陳賡,航母,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

拭淚後暴走！北京姊專櫃化妝品、iPad「抓了全丟地」：不要弄我

多國禁用華為5G　董事長梁華首度回應：「網路安全」是公司最高綱領

可從地面癱瘓敵方衛星　俄軍計畫裝備新型電子戰系統

美國怕啥就打啥！解放軍鷹派嗆：擊沉2艘航母　看美國怕不怕？

空警-600即將首飛！港媒：中國多款關鍵裝備2019年服役

影／打赤膊用雪洗澡！　解放軍邊防95後新兵受「零下25℃」酷寒野訓

可攜22枚空對空飛彈！五角大廈計畫砸370億軍購12架F-15X

當當CEO李國慶挺劉強東「只是婚外性行為」　網暴怒：分享出軌經驗？

聯合國大會否決中導條約提案！　46國家反對「美、加皆在其中」

美智庫曝光「江南造船廠」新衛星影像：規模10年擴增64％

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《人不彪悍枉少年》李漁有夠溫柔　送紅舞鞋讓黃澄澄勇敢追夢

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

出錢蓋潛艦廠房＝圖利台船？　海軍：絕非慶富案翻版！

軍艦互訪其中一環　日本擬派艦參加青島國際閱艦式

收教召令就買機票？國防部：年初公告名單　年內出國不核予免召

中「S-400」試射成功　俄專家：台海若衝突將成主力

影／你中了嗎？2019這12單位「1800名退伍志願役」回部隊教召7天

自己紀錄自己破！　海燕水下滑翔機創中國續航里程最遠成績

形成高原作戰能力壓印度　西部戰區殲-16換裝僅花8個月

協力推動國軍招募　蒲澤春親赴屏東ROTC教育中心揭牌

領導第六軍團執行漢光34號演習　徐衍璞任新國防部常務次長

陳偉殷、彭政閔迎接2019　連續3年棒球明星101陪跨年

死亡率大降！專家曝「10長壽習慣」...你有穿舒服的鞋子嗎？

暗喻柯文哲九五至尊　韓國瑜否認：都是這四個數字「3632」

《朝5晚9》腐女老師嫁足球國手！　穿上「1億婚紗」甜笑閃爆全場

廣西煤老闆欠債淪「絕命毒師」　來賓「首富」製毒判死

「左打科技業右拚凱渥名模」　福容跨產業玩電競攜手做公益

華聞快遞／引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段全面貫通

28歲女博士民企工作兩年任副市長　官方：和北大合作「掛職鍛鍊」

《誰先愛上他的》主題曲她唱的！　資深歌后「唱過40首」

2019年央視春晚　3分會場名單出爐「井岡山、長春、深圳入選」

軍武熱門新聞

志願役注意！這12單位得回去教..

西部戰區殲-16換裝僅花8個月

距中國僅20公里　印度鐵路橋完..

中共「S-400」試射成功　

攜手-2018中印陸軍反恐聯訓..

徐衍璞任新國防部常務次長

遇教召就買機票？國防部開大絕了

殲15多名飛行員一次夜間起降成..

海燕水下滑翔機再次刷新中國紀錄

羅援：擊沉2艘航母看美國怕不怕..

日本擬派艦參加青島國際閱艦式

紐時：中國嚇跑對台軍售國！

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

隱形戰機2年成形　再強化推力系..

更多熱門

相關新聞

共軍退將猖狂言論，徒增笑柄

中國大陸知名鷹派退將羅援日前表示，美國最怕死人，擊沉美軍兩艘航空母艦「看美國怕不怕？」羅援也強調，「敵人怕什麼，我們就打什麼！敵人什麼地方軟，我們就發展什麼！」

日本擬派艦參加青島國際閱艦式

俄先鋒飛彈試射　命中6000Km外目標

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

小鬼公開「新鬼嫂」躺肩依偎照

隋棠產後6天跑趴超狂！

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

即／直奔167公里！花蓮命危早產嬰送抵台大

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面