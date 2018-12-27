影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

記者朱世凱／綜合報導

「我在哈工程（哈爾濱工程大學）也沒幹什麼，也就造了一艘航母、幾架飛機。」黑龍江哈爾濱工程大學的學生們近日打造了一艘雪白的「遼寧艦」，這艘航母由工業設計專業的學生按照4：1比例擬真縮小，並且利用積雪打造而成，「甲板」上還乘載幾架冰雪堆出的艦載機。

綜合陸媒報導，冰雪航母的「泊位」也相當有創意，它位在學校31號樓陳賡像前的「軍工操場」，據悉，哈工程的前身為解放軍軍事工程學院，第一任校長便是陳賡大將，因此學生們別出心裁的運用冰雪為校園增添風采，有校友調侃，「傳說被驗證了，軍工操場下還真有航母。」

▼哈工程學生用冰雪打造遼寧艦。（圖／翻攝自微博，下同）

報導指出，雪白遼寧建的長為76公尺，寬為17公尺，甲板正前方還有一架準備起飛的飛機；另外，後面還有遼寧建最具特色的16號舷號。哈工程學生方波博說，「這艘雪艦花了2天完成，當我第一次聽說要用雪造艦時，作為一個南方人我覺得是不可能完成的，因為在我的印象裡，雪是落地就會化的。」

當地民眾說，以往都是看到人們堆雪人、滾雪球或玩冰雪而已，但是從沒看過有用雪打造航母的，「這個景象就和我在電視上看到的遼寧艦一模一樣。」學生不僅把冰雪拿來做此創舉，還舉辦鐵人三項、雪地腳印大賽、雪地足球、雪地拔河、雪地攻防戰等為冬天量身打造的活動，形成不一樣的「冰雪嘉年華」。