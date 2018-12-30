影／嫌囉嗦打擾睡覺…不孝子寒冬逼8旬母「睡豬圈」：那裡很好很乾淨

記者朱世凱／綜合報導

江蘇揚州市一名王姓男子嫌86歲老母親「囉嗦打擾到睡覺」，竟然安排媽媽去睡豬圈，那裡環境僅3平方公尺還沒有門，讓媽媽在零度以下低溫的夜晚只能靠著兩塊門板擋風。王母姪子聽到後氣憤不已上去理論，沒想到王男竟說，「這個裡面很好、很乾淨。」

據《看看新聞》報導，86歲末姓老太太目前由2個兒子輪流贍養，恰好近期輪到老大照顧，但是大兒子卻嫌「媽媽在家裡，因歲數大了有點囉嗦，打擾到家裡人睡覺」，所以將老母親放到廢棄豬圈去；不過，豬圈前半段經過重新粉刷後成了廁所，因此老太太需要忍受廁所異味外，還要在3平方公尺環境下忍受低溫環境。

▼莫老太太被嫌囉嗦，只能委屈住在3平方公尺豬圈。（圖／翻攝自看看新聞，下同）



莫老太太的姪子聽到村里人說「你家姑姑被安排到豬圈去睡了」，因此氣憤上去找王男理論，沒想到王男卻辯稱，因為原先要給老母親住的小房間裡面還有些榖稻，沒有時間把它移走，所以才將就讓媽媽睡豬圈3天，「這個裡面（豬圈環境）很好、很乾淨。」媳婦則說，因為天天下雨，才沒時間整理那間小房間。

莫老太太的兄弟透露，「她曾經沒有地方住就跑到我那邊了，兒子和媳婦也不會來找，我不相信他們沒有時間整理小房間。」王男最後在媒體以及村民的輿論壓力下，向大家口頭保證「以後不會再讓媽媽睡豬圈」，讓媽媽吃住喝的基本需求受到應有照料。

網友紛紛表示，「嫌老人吵，怎麼他們不住豬圈？同樣也可以聽不到啊，說什麼這個那個的，就是2個字不孝，老人老了嫌棄老人，說多了都是藉口」、「小時候真該把他扔豬圈體驗一下」。