習近平將出席「告台灣同胞書」40週年紀念會　劉結一：朝統一方向邁進

▲ 大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者朱世凱／台北報導

《告台灣同胞書》發表40週年紀念會預計1月2日上午10時在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念會並發表演講。大陸國台辦主任劉結一30日接受央視專訪時坦言，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。

劉結一說，兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續挑釁生事，北京方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。

他也指出，2019年是大陸全國人大常委會發表「告台灣同胞書」、和平統一方針提出40周年，對台工作將繼續貫徹落實中共中央提出的大政方針，「堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。」

劉結一回顧2018兩岸關係提出四項評價，首先是2018年台灣形勢複雜嚴峻，中共對台工作積極有為、克難前行、穩中有進，開創新局面，引領兩岸關係發展方向，堅決遏制台獨分裂言行，獲得實效。

▼國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

二是大陸採取一系列惠台政策措施，包括31條惠台措施迅速落實，又如製發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證等；他也強調，「今年兩岸貿易額首次突破兩千億美元，兩岸經貿聯繫，越來越密切。」

三是積極推動兩岸同胞相互交流，今年有更多台灣民眾到大陸就業、創業、學習，台胞到大陸預計全年將首次突破六百萬人次，首來族突破四十萬人；四則是國際社會普遍堅持「一個中國原則」，北京的國際朋友圈越來越大。

全國政協副主席董建華曾說，「40年來兩岸關係發展歷程證明，兩岸關係好，台灣才有前途，廣大台灣同胞才有光明未來；兩岸關係向前推進、向上提升、走近走好，始終是兩岸同胞的主流民意。國家統一，民心所向。」

中央台辦、國務院台辦副主任陳元豐則表示，「40年來的實踐告訴我們：堅持一個中國原則、堅決反對『台獨』，是兩岸關係和平發展的重要前提。」