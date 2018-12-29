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肉粽包木瓜！她出賣媽媽「暗黑料理」...網友推文更地獄

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▲媽媽包的粽子裡面竟然有木瓜。（圖／pixabay）

▲媽媽包的粽子裡面竟然有木瓜。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人喜歡挑戰各種創意料理，但若搭配的不巧，很可能淪為「暗黑料理」。一名女網友在PTT上發文表示，她媽媽今天煮綠豆薏仁湯，竟然在裡面加了肉鬆，有一年包粽子甚至把木瓜也包進去，讓她非常懷疑這些奇葩吃法到底是怎麼想到的，沒想到貼文一出引來廣大網友迴響，推文中的料理一樣比一樣更驚人。

女網友在PTT女孩版上貼文，她媽媽煮了一鍋綠豆薏仁，竟然在裡面加肉鬆配著吃，讓她想起過去的可怕回憶，「有一年，我媽包肉粽，我看到裡面橘色軟軟的東西，我以為是紅蘿蔔，後來發現是木瓜，木瓜，木瓜，木瓜，結果我整個吃不下去。」

她說媽媽不管是什麼東西都可以加在一起吃，甚至連奶粉都可以配白飯，讓她非常好奇這種習性是不是她媽媽獨有的，「很好奇只有我媽媽是這樣嗎？大家的媽媽有沒有黑暗料理呢？」

貼文一出，網友們全都超有共鳴，紛紛出賣自己爸媽的暗黑料理事蹟，「我爸會把芝麻或花生湯圓跟水餃一起煮，飯上面撒砂糖」、「我媽有次把冷凍雞塊誤當成水餃和麵一起煮」、「阿舍乾麵煮成湯的加上酸梅還有皮蛋跟三文魚罐頭」、「苦瓜和綠豆湯」、「我娘番茄炒蛋加梅子粉超噁」、「爸爸喜歡排骨湯加燕麥」、「以前高中有天早餐是一碗養樂多...然後裡面放冬粉」。

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關鍵字：PTT,女孩版,暗黑料理

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