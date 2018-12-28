帝寶直銷妹血洗700萬判1年！保全「精神毀滅」上吊…母哭：都是為養我

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突發中心／新北報導

「帝寶直銷妹」張鳳桂105年初在臉書上炫富，以「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「1年內帶你入住帝寶」等話術招攬下線，新北市一名22歲的李姓保全為多賺錢照顧老母親，竟然誤信將亡父留下的房產拿去抵押，最後被騙負債700萬元上吊身亡。新北地院28日依照詐欺罪，判張女1年徒刑，並沒收犯罪所得250萬元。

年僅18歲的張女不斷在臉書上PO出各種炫富的影片、照片，甚至在文章內強調直銷「賺超大」，以「第一周保證6萬元」、「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「1年內帶你入住帝寶」、「18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎？」等話術來吸引不少網友詢問，而22歲的李姓保全就是其中一名受害者。

李男去年7月為了想要賺更多錢來撫養老母親，被直銷話術吸引後向張女連繫，張女以先投資250萬元後，第一年可獲利超過300萬元，讓李男可迅速帶著媽媽入住帝寶誘惑，月薪才2萬多李男禁不起誘惑，但卻沒有足夠資金投資，張女就介紹顏姓地下錢莊業者給李男，讓他房產抵押借款，最後以每月定期利息8%借走了250萬元，卻簽下550萬元的本票。

▼直銷妹以賓士為話術吸引下線投資。（圖／翻攝自當事人臉書）



▼直銷妹框「1年內帶你住帝寶」，扒光保全700萬害自殺。（圖／東森新聞）



李男將250萬元交給張女投資後，張女卻反將錢財拿來玩樂及償還債務；事後李男每個月被追討18萬元的高額利息，但去年8、9月付了20萬元利息後，實在是撐不下去，顏男見狀就騙李男將抵押的房產簽立「偽造的」不動產買賣契約，以700萬將房子賣他，顏男宣稱只要李男能還清250萬就不會過戶，簽契約只是為了擔保，並在契約上簽定李男收了150萬元。

但李男付不出高利貸，去年11月收到簡訊通知已死父親留下的房屋即將過戶，他驚覺遭到詐騙，隔天在住處留下遺書後用電線上吊輕生。沒想到去年11月底，李男老母向法院提出撤銷暴利行為的民事訴訟，顏男還想拿先前偽造的不動產買賣契約，向法院陽稱已經實際支付了700萬元，直到檢警拘提顏顏男到案後，才識破他的詭計。

▼李母不甘兒子受騙就此殞命，悲憤受訪，直言「他一人兼3份工，都是為了養我！」（圖／東森新聞）



「我從去年哭到今年！」李母接受媒體採訪時，在鏡頭前聲淚俱下，拿出兒子生前拍的證件照，「我把它放在身邊，就好像兒子現在還陪著我一樣！」李母說，兒子是家中唯一的獨子，自從丈夫走後，他就一肩扛起家庭經濟重擔，除了保全工作每月約2萬元的薪水外，還另外再兼2份工作，就是為了奉養年邁的老母親。

李母說，兒子投資失利、房產被過戶一事不敢跟家人說，都是自己一人默默承受；更可惡的是，在房子被騙過戶給顏男後，對方還囂張傳簡訊「房子給你住，每個月繳2萬租金給我」，崩潰的經濟重擔再加上羞辱式的精神摧毀，終於逼得兒子走上絕路。

新北地院開庭時法官認為，張鳳桂詐欺取財造成李男難以負荷的壓力，導致她上吊輕生，造成家屬造成被害人家屬無法彌補之傷痛，所為應予非難；而顏男則乘機貸予高利貸取得重利，明顯沒有尊重他的財產權觀念，28日依照詐欺取財罪判張女1年徒刑，依重利、偽造文書罪判顏男7月，全案仍可上訴。

▼帝寶直銷妹經常在臉書炫富。（圖／翻攝自當事人臉書）





