外籍女險暈厥！3名醫護「高鐵當診療間」現場診斷　網感動：台灣最美的風景

▲外籍女在高鐵上身體不適，旁邊的乘客立刻伸出援手。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者徐溱謐／綜合報導

台灣人最為外國人讚賞的就是無所不在的人情味。一名外籍女性來台灣旅遊，搭乘高鐵時，因為早上沒吃東西血糖過低，差點在車上暈倒，高鐵人員立刻幫她安排座位，同車廂的3名醫護人員也及時做簡單的檢查和診斷，還有乘客充當翻譯，讓目擊的民眾深受感動，直呼台灣的大家真的很溫暖。

一名女網友在臉書「爆廢公社」上分享了一則暖文，她在29日早上搭乘高鐵返鄉，同車廂的乘客中，一位外籍女性突然身體不適，幾乎要暈過去，2名高鐵人員立刻趕到現場，幫忙安排座位後，有3名乘客隨即上前表明自己是醫護人員，馬上幫患者量血壓和診斷症狀。

因為患者和同行的旅客都不會說中文，立刻有台灣乘客跳出來充當翻譯，高鐵人員也隨即連絡台中站的救護單位，派遣救護車前往台中站等待救援，看到這一幕讓她感動地說，「台灣人互相幫忙的心真的很感動，正面能量與正在返鄉的大家分享，謝謝熱心幫忙的好人們！」

網友們看到她的貼文，都非常以這些伸出援手的台灣人為榮，「大部分的台灣人還是很有愛心的」、「台灣人，心最善良了」、「台灣最美麗的風景」、「人間處處有真情，太棒了」、「台灣友善，真的很溫暖」，也有網友關心外籍女乘客的狀況，原PO也回應，「後來說是因為沒吃早餐，下車後恢復氣色也可以自己行走了，我想應該沒事。」

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