出賣阿公風流事！交手過北一女嫩妹、60歲阿桑　「真相」讓網友狂飆淚

▲阿公和阿嬤從年輕到老都陪伴著彼此。（圖／取自librestock網站）

網搜小組／綜合報導

如果能在年輕時與最愛的人相遇共度一生，是一件很浪漫的事。PTT知名3D圖文作者zoeforce在西斯版分享了一個充滿洋蔥的故事，內文提及阿公在世時總愛跟他們幾個孫子聊年輕時的風流事，說自己和各個年齡層的女生交手過，從高中生、懷孕人妻到60多歲的阿桑，可說是非常吃的開。

有網友在西斯版上分享自己交手過的年齡差，意外釣出zoeforce回文，他說10多年前阿公還在世時，看他們幾個孫子都成年了，總愛在過年團聚時，和他們聊自己年輕時的風流事，「說他吃過什麼妹，年齡層多廣泛，以及各種狂野、缺德、惡質的性事，他每次都講超過癮的啦。」

其中阿公最津津樂道的就是一個北一女的學生，「不是開玩笑，他那個年代好學校好學生多稀有啊，居然能吃一個北一女正妹，還未成年」，而其中最年長的則是一個60多歲的阿桑，除了這兩個外，他也交手過一個已經懷孕的人妻，當兵時還曾趁著女友來懇親，偷偷到廁所溫存。

阿公的最後一次過年，因為身體不好沒什麼活力，沒有再抓著他們講這些風流事，「從醫院請假回家過年的他，一個人在自己的房間裡面，看著阿嬤的照片」，原來阿公每年過年聊到的那些女主角都是同一個人，就是阿嬤，「阿公總是故意把時間穿插得前前後後，以為我們搞不清楚，但我們知道到那正是他們倆的故事。」

網友們看到他的文章都深受感動，紛紛推文說，「怎麼看著看著眼睛就紅了」、「我沒走錯吧，怎麼是眼眶濕濕」、「難得在西斯版濕的是眼眶」、「充滿了惆悵感的西斯」、「也太感人了吧」、「為什麼西斯充滿洋蔥」、「在這冷冷的天有著暖暖的感動」、「不要害我西斯版看到哭啦」。

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