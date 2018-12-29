　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被罵「智商堪慮」、暗酸當小三！小英女孩陳志瑜怒告22名鄉民

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「小英女孩」陳志瑜。（圖／翻攝自陳志瑜臉書）

▲「小英女孩」陳志瑜怒告網友。（圖／翻攝自陳志瑜臉書）

網搜小組／綜合報導

多次協助議員立委輔選的「小英女孩」陳志瑜因為外型亮麗，時常成為討論對象，去年他擔任姚文智國會辦公室助理職務，但一個月後就離職。今年10月，有網友拿她的臉書貼文在PPT發文，結果出現許多負面或羞辱性留言，讓陳志瑜氣得對22位網友提告。

今年10月初，陳志瑜在自己的臉書上說明自己為何離職，內容提到自己曾任姚文智助理，結果「我才跟他去跑一次行程，就已經有好多人在傳說我是他的小三」，後來姚為了怕她遭受過多網路霸凌，於是才放她走。這篇貼文被網友PO在PTT發文，文章標題為「前姚辦助理陳志瑜：姚為了保護我才將我開除」。

這篇文章原先只是轉貼，並沒有什麼太多的評論，但是下方的留言中，有許多網友瘋狂討論陳志瑜的外表的留言，甚至出現不少已經偏向謾罵或是超過的留言，例如「肉便器」、「臉還行但智商堪慮」、「很正但腦」、「媽的智障，沒能力的才會被怕當成小三」、「這種女生很噁心」、「都不知道幹過幾次了」等等。

陳志瑜9日再次在臉書上提到，由於這篇貼文底下有許多留言都罵得太難聽，她在今年10月底就決定怒提告，一共告了22人，因為「不告行嗎」。她說，「有人罵我浪費司法資源，我才要跟你們說就是你們這些人姑息養奸！今天他們敢在網路上肆無忌憚用鍵盤殺人就是你們慣出來的！」。

陳志瑜曾在蔡英文廣告身穿白色洋裝現身，青春的模樣萌翻一票粉絲。(圖／擷取自YouTube)

▲陳志瑜曾幫蔡英文拍競選廣告而出名。（圖／翻攝自YouTube）

後來一名被告網友在PTT貼出「開箱文」，原來這名網友在該文章底下留言「根本沒人吵姚這個吧? 消費我大文智賺人氣」，也被陳志瑜怒提告。他在文中提到，「完全無法理解這句到底哪裡妨礙名譽啊..... 而且警局派出所還真的得受理，必須浪費資源來偵辦這種行為」。他更要求陳志瑜回應這個描述到底哪個部分「妨礙名譽」。

陳志瑜則轉貼了這篇「開箱文」提到，她認為，「（指該網友）去那裡留言說我發那篇文就是想消費姚拉抬自己的人氣。這真的嚴重侮辱了我的人格！如同有人在網路上說自己今天扶了一個老婆婆過馬路，結果被說是想趁機偷老婆婆的錢，這不是人格謀殺是什麼？」

根據《蘋果日報》報導，中和警方表示，陳志瑜今年10月提告後，已經陸續傳喚約9名被告，這些人抬自全台各地，包含彰化、高雄等，被告民眾來做筆錄時，都說不知道為什麼會被告，感到無辜。警方將持續傳喚被告民眾，預計會在明年初將這起案子移交新北地檢署偵辦。

ET快訊
台中高中生包半場慶生嚇她一跳！女學生「驚人舉動」感動萬人
男女床上賭「看誰先累」　戰到第七回他暴斃在女伴身上
隔壁睡著妹超兇！「撐好滿」IG照神出汽修廠千金

關鍵字：小英女孩,陳志瑜,PTT,網路霸凌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦連假首日湧車潮！　國道多路段時速不足40公里

被罵「智商堪慮」、暗酸當小三！小英女孩陳志瑜怒告22名鄉民

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

全台急凍！桃園大溪10.7℃　5縣市大雨特報

阿婆開刀低喊「我腳好痛」！麻醉醫師大驚…細聽解讀思念密碼

元旦國道「0~10時免收費」　避開五大塞車時段

隔壁睡著的妹超兇！IG「從不露溝」　PTT暴動神出汽修千金：嘉義之光

旅遊人次4年狂跌477萬！墾丁20年來最慘　商家：陸客還比台客多

「台南最大鬼屋」杏林醫院出現買家！廢25年公告整修　3老醫師點頭賣了

28歲了只會讀書！他霸氣轉職把「無聊工作變有趣」　開始斜槓人生

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

元旦連假首日湧車潮！　國道多路段時速不足40公里

被罵「智商堪慮」、暗酸當小三！小英女孩陳志瑜怒告22名鄉民

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

全台急凍！桃園大溪10.7℃　5縣市大雨特報

阿婆開刀低喊「我腳好痛」！麻醉醫師大驚…細聽解讀思念密碼

元旦國道「0~10時免收費」　避開五大塞車時段

隔壁睡著的妹超兇！IG「從不露溝」　PTT暴動神出汽修千金：嘉義之光

旅遊人次4年狂跌477萬！墾丁20年來最慘　商家：陸客還比台客多

「台南最大鬼屋」杏林醫院出現買家！廢25年公告整修　3老醫師點頭賣了

28歲了只會讀書！他霸氣轉職把「無聊工作變有趣」　開始斜槓人生

吳淡如／小孩只准自己打

你曾被捲入強迫症等級的「思考螺旋」嗎？

IG超夯「船錨手環」推輕珠寶！　玫瑰金紅鶴項鍊超吸睛

【愛美無罪】吳巧玉／天氣忽冷忽熱，肌膚生氣氣

寒流正是減肥天？「低溫」可以驅動脂肪燃燒

元旦連假首日湧車潮！　國道多路段時速不足40公里

切生殖器+分屍70塊！好心收留失婚兒…卻差點遭性侵　母「煎鍋重捶」殺人

大稻埕一日遊！古老繁華市集結合新元素

邱豐光不怒而威　「邱霸子」曾讓老大繳械

彪拔撿圓仔吃剩的漂亮茄苳果　嚐一口嘴麻：被騙了！

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整..

最猛冷氣團降剩10℃　圖看跨年..

找到Nokia 3315　充個..

桃園大溪今晨10.7℃　高山最..

墾丁旅遊人次狂跌477萬　20..

沒筷子吃泡麵！網推這支「變形神..

自閉少年受挫記　要存錢帶母出國

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思..

2018網路用語　Skr慘輸這..

男友背叛娶別人　2年後傳訊：妳..

椅縫中見「4小肉球」！網建議拿..

越南捕獲天菜！老司機極樂5日遊..

更多熱門

相關新聞

陳其邁出面表示　拒受邀跨年演唱會

高雄市長韓國瑜傳出選後邀請陳其邁2次出席2019的跨年演唱會，陳其邁在參加滅火器演唱會的時候表示，自己不會去參加跨年演場會了，而且自己的歌聲就跟台北市長柯文哲一樣五音不全，還是別唱了。

出賣阿公風流事！真相讓網友狂飆淚

小英走向妥協極獨崩潰　網友鬥塔理論神解

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

實用度100！流行語「真香」嘴朋友hen可以

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

快訊／劉德華開唱突喊卡！

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

大飛「她說好」求婚影片曝光！

小20歲男星：喜歡姐姐　宋智孝臉紅了！

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面