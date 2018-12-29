被罵「智商堪慮」、暗酸當小三！小英女孩陳志瑜怒告22名鄉民

▲「小英女孩」陳志瑜怒告網友。（圖／翻攝自陳志瑜臉書）

網搜小組／綜合報導

多次協助議員立委輔選的「小英女孩」陳志瑜因為外型亮麗，時常成為討論對象，去年他擔任姚文智國會辦公室助理職務，但一個月後就離職。今年10月，有網友拿她的臉書貼文在PPT發文，結果出現許多負面或羞辱性留言，讓陳志瑜氣得對22位網友提告。

今年10月初，陳志瑜在自己的臉書上說明自己為何離職，內容提到自己曾任姚文智助理，結果「我才跟他去跑一次行程，就已經有好多人在傳說我是他的小三」，後來姚為了怕她遭受過多網路霸凌，於是才放她走。這篇貼文被網友PO在PTT發文，文章標題為「前姚辦助理陳志瑜：姚為了保護我才將我開除」。

這篇文章原先只是轉貼，並沒有什麼太多的評論，但是下方的留言中，有許多網友瘋狂討論陳志瑜的外表的留言，甚至出現不少已經偏向謾罵或是超過的留言，例如「肉便器」、「臉還行但智商堪慮」、「很正但腦」、「媽的智障，沒能力的才會被怕當成小三」、「這種女生很噁心」、「都不知道幹過幾次了」等等。

陳志瑜9日再次在臉書上提到，由於這篇貼文底下有許多留言都罵得太難聽，她在今年10月底就決定怒提告，一共告了22人，因為「不告行嗎」。她說，「有人罵我浪費司法資源，我才要跟你們說就是你們這些人姑息養奸！今天他們敢在網路上肆無忌憚用鍵盤殺人就是你們慣出來的！」。

▲陳志瑜曾幫蔡英文拍競選廣告而出名。（圖／翻攝自YouTube）

後來一名被告網友在PTT貼出「開箱文」，原來這名網友在該文章底下留言「根本沒人吵姚這個吧? 消費我大文智賺人氣」，也被陳志瑜怒提告。他在文中提到，「完全無法理解這句到底哪裡妨礙名譽啊..... 而且警局派出所還真的得受理，必須浪費資源來偵辦這種行為」。他更要求陳志瑜回應這個描述到底哪個部分「妨礙名譽」。

陳志瑜則轉貼了這篇「開箱文」提到，她認為，「（指該網友）去那裡留言說我發那篇文就是想消費姚拉抬自己的人氣。這真的嚴重侮辱了我的人格！如同有人在網路上說自己今天扶了一個老婆婆過馬路，結果被說是想趁機偷老婆婆的錢，這不是人格謀殺是什麼？」

根據《蘋果日報》報導，中和警方表示，陳志瑜今年10月提告後，已經陸續傳喚約9名被告，這些人抬自全台各地，包含彰化、高雄等，被告民眾來做筆錄時，都說不知道為什麼會被告，感到無辜。警方將持續傳喚被告民眾，預計會在明年初將這起案子移交新北地檢署偵辦。