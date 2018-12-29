史上唯一！16歲天才「高中哈佛同時畢業」　下步考法學院踏政治路

▲卡洛斯提到，哈佛大學改變規則，讓他的孩子成為唯一一位達成「同時畢業於高中、哈佛大學」里程碑的人。 （影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國堪薩斯州16歲天才少年莫瑞爾（Braxton Moral） 將在明年5月連續參加2場屬於自己的高中、大學畢業典禮，成為史上第一位同時獲得四年制高中畢業證書和哈佛大學學士文憑的人。事實上，莫瑞爾早在小學三年級就展現出高於常人的天分，根據他父親卡洛斯（Carlos Moral）的說法，夫妻倆當年老早就被告知，「你家孩子不只是有天分，是天才中的天才。」

為了孩子的未來，卡洛斯偕妻帶著莫瑞爾來到西沃德郡社區大學（Seward County Community College）進行測驗，沒想到孩子考試的結果，竟然遠遠超過副學士學位（associate’s degree）的水準。就這樣，莫瑞爾跳過了四年級並繼續接受正規教育，中學時期開始接受部分高中課程，更在進入高中就讀之前，赴州立海斯堡大學（Fort Hays State University）修課。

Had a chance to meet with Braxton Moral in my office yesterday. This impressive young man is about to graduate from @Harvard at the age of 16! He wants to be a public servant and I encouraged him to do so. We're proud to call him one of Kansas' own! #ksleg pic.twitter.com/y1KOMFXsRP — Dr. Jeff Colyer (@DrJeffColyer) March 7, 2018

在杜克大學「天才識別計畫」（Duke University’s Talent Identification Program ）建議莫瑞爾一家人與哈佛大學聯繫後，事態有了突破性發展。哈佛大學設下門檻，要求莫瑞爾在參加童軍夏令營期間同時兼顧寫作課，但事後得知他拿到的成績是B+後，校方決定將他錄取。

不過，莫瑞爾一家人不認為讓孩子匆匆完成高中學業是個好選擇。他的母親茱莉（Julie Moral）認為，「我們想要讓莫瑞爾歷經這段高中生活，讓他發展社交技能。我們一直在觀察莫瑞爾，確保他不會負擔過重，沒有任何成就比他過得開心還重要。」

▼莫瑞爾目前就讀於尤利西斯高中和哈佛大學。

"Ulysses High School senior Braxton Moral will attend both commencement ceremonies in May, becoming the only student to successfully... https://t.co/IYdAWpfHiX — Samuel Harris (@landsgenesis2) December 28, 2018



自此之後，莫瑞爾開始了高中與大學並行的生活，除了在原本就讀的尤利西斯高中（Ulysses High School ）之外，也到哈佛成人學校（Harvard Extension School）上課；暑假期間，他就到哈佛大學麻州劍橋校區修課。而他的高中數學老師洛夫（Patsy Love）擔任哈佛大學計畫監考人，協助莫瑞爾兼顧兩邊的學業。

It was a pleasure to meet Braxton Moral this wkd. He is 13 & enrolled in Harvard. Very impressed by this young man! pic.twitter.com/bcYHLZO2T1 — Senator Pat Roberts (@SenPatRoberts) March 7, 2016

哈佛大學表示，莫瑞爾即將取得文學士文憑，主修政府學，輔修英文。而莫瑞爾也將在2019年5月19日和30日分別參加尤利西斯高中和哈佛大學的畢業典禮，但他提到，希望未來能考進哈佛大學法學院，而政治正是他的終極目標。

「有很多人問我，為什麼我會讓他把聰明才智『浪費』在成為政治家這條路上」，茱莉提到，「政治家可以改變世界，這正是莫瑞爾想做的事情。」

已退休的教育家希爾頓（Rodger Hilton）提到，在過去41年的職涯當中，看過許多很聰明的孩子，但他們的程度遠遠不及莫瑞爾，「這孩子真的很耀眼。」