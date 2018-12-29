祭拜過世爸狂擲笑杯！男友感性問一句「終於點頭了」　準新娘淚崩

▲結婚前一天，她與男友到父親的塔位祭拜。（圖／網友夏若嵐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友即將步入禮堂，今天她與男友到先父的塔位祭拜，並在離開前，擲筊說「我們要回家了」，但奇怪的是不斷擲出笑杯；後來男友接手感性地問了一句，岳父大人秒改口，也讓一旁的女兒鼻酸，不禁淚喊「爸爸不要這樣嘛！」

「明天要結婚了......。」準新娘在爆怨公社提到，今天她與男友到父親塔位祭拜，結束準備離去前，很難得地一直擲不到，所以只好換男友擲，沒想到對方輕聲問，「是不是捨不得女兒出嫁？」立刻擲出了聖杯，接著一股思念的情緒在她心中蔓延。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

回想起父親過世那天，女網友哽咽道，「我在祂大體旁邊陪祂坐了好久，想到祂曾經跟我說過，人死後聽覺會最慢消失，於是我趕緊打電話給其他家人，趁祂可能還聽得到時，要大家跟爸爸說話，我男友也是其中之一，我想他那時候應該有答應我爸要好好照顧我了吧。」

面對爸爸的不捨，女網友撒嬌喊話，「明天才是拜別啊，我今天就哭成這樣行嗎？爸爸不要這樣嘛。」短短一段話飄散著濃濃父女情，讓網友們看完也紅了眼眶，除了獻上祝福外，也紛紛直呼「嗚...我眼淚都掉下來了，孩子是父母永遠放不下的啊」、「看完立馬落淚，要幸福唷～這樣爸爸才會放心」、「爸爸在另外一頭守護妳」、「即使他不在妳身旁了，但妳永遠是他的心頭肉呀」。

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