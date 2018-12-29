阿婆開刀低喊「我腳好痛」！麻醉醫師大驚…細聽解讀思念密碼

▲阿婆在下半身被麻醉後，仍低聲喊著「我腳好痛啊」。（圖／麻醉醫師Chih Ching Chiu授權提供）

記者莊智勝／採訪報導

「這是一篇小小麻醉醫師的日常勸世文！」在屏東擔任麻醉專科醫師的網友Chih Ching Chiu於臉書爆怨公社PO文，表示28日麻醉了一位腓骨、脛骨骨折的阿婆，就在醫師準備下刀時，阿婆突然喃喃自語「我腳好痛啊、我腳好痛啊！」原本Chih Ching Chiu還不明所以，想說麻醉應該很精準，怎麼腳還是會痛呢？但再仔細一聽，才發現原來阿婆喊的是「我想老公啊」；但她的先生，卻早已經離世很多年。

Chih Ching Chiu說，阿婆小腿的腓骨、脛骨骨折，且還合併有腦傷及癲癇，考量手術時間預期2小時，因此選用脊椎麻醉，在確認麻醉深度範圍到T4（第四胸椎平面）後，告知醫師可以準備下刀。

但當外科醫師開始鋪單消毒時，躺在手術室的阿婆卻開始喃喃自語，低聲喊著「我腳好痛啊、我腳好痛啊！」當時一旁的Chih Ching Chiu心頭大驚，想說剛剛的麻醉應該相當精準，且事後也檢視過麻醉深度，怎麼可能阿婆下半身還會有痛覺，因此立即走近仔細詢問，但阿婆卻又表示「我腳不痛啊」。

Chih Ching Chiu一頭霧水，只好站到一旁觀察，果然隔沒幾分鐘，又再度聽到阿婆囈語，「我腳好痛啊、我腳好痛啊！」這次Chih Ching Chiu沒有再上前詢問，而是豎起耳朵仔細聽了幾遍，這才發現阿婆喊的並非是「腳好痛」，那句囁嚅不清的話語，原來是「我想老公啊、我想老公啊！」最後在醫師的細心安撫下，阿婆才終於沉沉睡去。

事後Chih Ching Chiu好奇地翻了翻阿婆的病例，查閱家族樹後才知道，阿婆的丈夫早在多年前就已經過世，儘管如此，在她最害怕、無助的時候，還是思念這位陪著走過大半輩子的老伴；Chih Ching Chiu語重心長地感嘆，「這是一篇勸世文，願大家珍惜眼前人！」

在Chih Ching Chiu的文章曝光後，立即引起許多網友共鳴，「阿婆加油，您的先生沒離開過，他一直活在您的心中陪著您」、「醫院的前線人員看了很多生離死別，所以都很珍惜身邊人」、「人在緊要關頭會最想念那個放在心裏的人，我剖腹時也是，一直唸著『媽媽保護我』！」、「珍惜身邊的人，能一起到老是種幸福」、「覺得很想笑，可是又很難過，真的愛要及時」、「活在當下，珍惜一切，死時無懼！」