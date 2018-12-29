「懷孕變肥又醜」狂羞辱！女友躲背後偷聽…爆哭砸肚　男友傻眼：公主病

▲有些女性懷孕會有「產前憂鬱症」，請家人都陪伴，而是不責備羞辱。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「我只是跟女友開玩笑！有必要這樣嗎？」一名男網友在女友懷孕後不斷說「妳看起來很肥，身上有妊娠紋可能會消不掉」，用盡力氣嘲諷，沒想到隨後看見女友邊哭邊砸肚子，甚至吃整條安眠藥，讓他崩潰上網詢問「女人懷孕都有公主病？」不僅沒有討到拍，還遭到網友全力砲轟。

男網友在「靠北女友」匿名粉專PO文說，他和朋友講電話時有講到「女友懷孕之後整個人變肥又變醜」，結果這一席話通通被女友偷聽到了，隔天就把醫院開的安眠藥一整條都吃下去，「開個玩笑至於這樣子？」一字一句都透露著自己的看法並沒有錯，全都是女友有問題。

▲就算有妊娠紋，那也是最美的印記。示意圖，與本文無關。（圖／公關提供）

男友不僅背地裡和朋友消遣，甚至當面指責直接酸女友說「你懷孕後看起來很肥，而且身上有妊娠紋，以後可能會消除不掉」，整個不留情面。女友聽聞男友的指責後，激動地邊哭邊拿東西砸肚子，不斷地傷害自己，但男友只吐出一句話「有必要這麼激動？」

面對女友的舉動，男友反舉自己有多麼的辛苦說；他在貼文上透露，女友腰痛不舒服又不是沒照顧，1天3餐加宵夜都是他幫忙出去買的，還怕自然產生不出來，他也有陪女友出門散步，「是我哪裡沒做好？還是女人懷孕都有公主病？」直接反問網友解惑。

▲請記得多陪妻子到醫院產檢，生孩子不是只有她一人的責任。超音波示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

原PO的討拍文，立刻引來網友激憤留言，「她錯了，他應該拿東西砸你臉才對」、「她怎麼這樣！應該打死你就好何必傷害自己」、「你爸怎沒把你X在牆上！」、「你不說話沒人當你是啞巴」、「產前憂鬱症就是你這種人害的，不會講話就閉嘴」、「孕婦情緒起伏都會比較大也很敏感 做老公的要多體貼太太才是，那是你不能夠體會的，從懷孕到生 身體的種種變化跟不舒服的感覺真的很難言喻！」

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