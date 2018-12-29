逛街遇問路！老媽緊張「飆一句英文」狂搖手　結局神轉...老外開心猛講

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

許多「菜英文」被外國人問路時，總是支支吾吾，說不出個所以然來。一名網友就po文表示，母親前幾天也碰上了，不太懂英文的她努力擠出腦中僅有的幾個單字，沒想到卻讓對方誤以為找到救星，開心地劈哩啪啦狂講，這段奇葩經過惹笑大票鄉民，直呼「跟著念一遍就笑了XDDD。」

網友在PTT笨版表示，「我媽就是個普通的中年婦女，當然也不太懂英文，不過English這個單字她居然會唸XD。」故事就發生在前幾天，母親逛街時，有個外國人似乎想問路，剛好兩人又對上眼，於是對方匆匆朝她走近。

▲'逛街到一半，碰上老外問路。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

當下她整個人慌了，只好不斷搖手，脫口一句「I no English」，想表達自己不會講英文。有趣的是，聽在老外耳裡，誤以為她說「I know Engilsh」，於是開心地也揮舞著手，劈哩啪啦狂問一串。

鄉民看完大呼超有畫面，紛紛笑回「朋友也做過一模一樣的事...笑翻」、「文法錯誤更有說服力啊」、「把自己英文爛到一種地步歪果仁就懂了」、「怎麼好像我媽會做的事」、「你媽好可愛XDDD」、「大笑，很有水準」。

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