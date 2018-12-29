爽灌整瓶「豆漿燕麥」狂飄不祥預感！他回家見本尊崩潰...網洗版陰影重

▲豆漿燕麥上浮著一粒粒不明物體。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前早上喝豆漿燕麥時，發現表面漂浮著一絲一絲的東西，但在朋友們保證之下，就放心地把整罐喝下肚；事後，還是有些在意的他打開家中燕麥確認，沒想到結果超崩潰，而大票鄉民光看也陰影重，忍不住洗版留言「嘔嘔嘔嘔嘔嘔。」

苦主在PTT笨版提到，「早上打開了我的豆漿燕麥，發現漂浮著一絲一絲像燕麥的東西，還特別詢問了一下密友們這是燕麥嗎？他們都覺得想太多就是燕麥，有了朋友的保證，就放心地把整罐喝掉了...。」

儘管東西是喝光了，不過網友隱隱約約有種不祥的預感，所以還是打開家裡的那灌燕麥，檢查有無異樣之處，「幹幹幹幹幹幹幹，整罐都是小蟲在蠕動，早上到底有多眼殘，好吧...我喝了一整罐豆漿燕麥蟲，但到現在都沒事，代表蟲真的是良好的蛋白質呢！」

▲看來...要相信自己的預感及眼睛阿。（圖／翻攝自PTT）

鄉民看完也雞皮疙瘩掉滿地，不禁直呼「天啊…好噁…」、「只好想成是遲來的聖誕禮物了......，才怪...嘔嘔嘔」、「我的燕麥也有變這樣過QQ」、「看了好想打冷顫.」、「活力四射，嘔嘔嘔嘔嘔」、「蟲：乾我們扭這麼用力了你還喝」。

另外，雖然原po的情況很驚悚，但豆漿和燕麥都是營養價值高的食材，擁有豐富膳食纖維的燕麥，有助降低血脂、膽固醇，配上豐富蛋白質的豆漿，營養更完整。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！