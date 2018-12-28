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隔壁睡著妹超兇！「撐好滿」IG照　PTT暴動神出汽修廠千金：嘉義之光

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▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB）

▲表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB，下同

網搜小組／綜合報導

一名網友日前在PTT表特板PO「在車上睡著的妹」並附上照片，只見一位長髮正妹，正閉眼熟睡，但是傲人身材「呼之欲出」，引起網友暴動，狂問傳送門在哪。還有一位網友揭露其實她是嘉義某汽修廠千金，讓大家直呼「太不科學了啊！」

網友在表特版發文分享「在車上睡著的妹」，照片中正妹長相甜美有氣質，長髮大眼加上驚人上圍，引起網友熱烈回響，更有人翻她IG、Facebook發現她雖然身材很棒，但所有照片完全包緊緊，眼尖網友直言，「她完全沒有露過溝，厲害」。

▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB）

一名網友一眼認出「追蹤她很久了」、「嘉義人呀，某家汽修廠的千金，快嫁人了」、「比臉大原來不是傳說」、「這種規模，只能推了」、「每張都包很緊欸」、「無論穿多麼厚重的衣服都無法掩蓋」、「看IG感覺人好溫柔」、「有印象這個，記得很有錢」、「之前有上表特，嘉義汽車精品銷售的千金」。

有網友說本人真的就那樣，也有人好奇是否修圖「沒修原本應該也是正妹」。對此，這位叫「阿均」的長髮妹，在IG自介自己158cm，曾經被媒體報導過的她，笑著說原來自己在別人眼中很特別「我有不科學嗎？」，還用3個字客氣回覆所有網友好奇的疑問，「天然的」。

據了解，「阿均」臉書其實有高達4萬多人追蹤，且介紹自己是大廣三汽車精品館 (專業保養維修) 老闆的女兒。

▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB）

▲▼阿均笑容甜美態度大方。（圖／翻攝當事人FB，下同）

▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB）

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關鍵字：正妹,嘉義汽修千金

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