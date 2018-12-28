雲端最前線／ET民調／北市立委補選 陳炳甫支持度32.0%領先群倫

新聞節目中心／綜合報導

台北市士林、大同選區立委將於明年1月27日進行補選，藍、綠、白陣營各自推出人選角逐，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，國民黨陳炳甫獲得32.0%的支持度，領先民進黨何志偉的24.5%及無黨籍陳思宇的15.5%，不過仍有23.9%的民眾選擇不支持或未表態，顯示三位候選人未來在中間選民上還有努力的空間。對此議題，《雲端最前線》28日邀請台北市議員陳炳甫、台北市議員鍾小平、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討台北市立委補選。

▲北市立委補選，前觀傳局長陳思宇、台北市議員陳炳甫、台北市議員何志偉。（合成照／本報資料照）

根據《ETtoday新聞雲》「台北市第2選區立委補選調查」民調結果顯示，有32.0%受訪者支持國民黨陳炳甫，24.5%支持民進黨何志偉，而無黨籍陳思宇獲得15.5%支持，另2位候選人，無黨籍的王奕凱及全民無黨聯盟的陳源奇支持度均未超過5%，另有5.0%表示都不支持，18.9%則未表態，未表態的中間選民將成為未來左右補選結果的關鍵。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，陳炳甫在男性及女性、各年齡層、大同及士林區均獲得領先。另從政黨傾向來看，陳炳甫獲得國民黨認同者八成三的高度支持、何志偉則獲得七成民進黨認同者的支持；然而在政黨傾向中立者的支持度來看，則呈現陳炳甫、何志偉及陳思宇三強鼎立的態勢。

至於無黨籍的陳思宇，從宣布參選以來，因前觀傳局長身分引發行政不中立質疑，後又因「連勝文們」言論被指失言。儘管有柯文哲的高人氣加持，但對於外界關注柯粉能否會把對柯P的支持轉移在陳思宇身上，在此次的民調結果中顯然還未發酵，在20-29歲及30-39歲的選民支持度，陳思宇都輸給國民黨陳炳甫，整體支持度也輸給國民黨陳炳甫及民進黨何志偉，對比兩位對手都有地方服務的經歷，陳思宇在地方基礎上也顯得不足，使得這次的選戰打得很辛苦。

▼台北市長柯文哲、前觀傳局長陳思宇。（合成圖／資料照）

九合一選戰落幕，立委補選開打，柯家軍陳思宇對上藍綠候選人陳炳甫、何志偉，是否能承接柯文哲的白色力量突破藍綠高牆，外界都在關注。前台北市副市長陳景峻日前也表示，若柯家軍陳思宇在立委補選戰勝出，對台北市長柯文哲大大加分，甚至對2020產生化學變化，柯文哲也在看，「他有這個心（指選總統），他要看明年風向。」對此議題，《雲端最前線》28日邀請台北市議員陳炳甫、台北市議員鍾小平、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討台北市立委補選。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。