　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／ET民調／北市立委補選 陳炳甫支持度32.0%領先群倫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

台北市士林、大同選區立委將於明年1月27日進行補選，藍、綠、白陣營各自推出人選角逐，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，國民黨陳炳甫獲得32.0%的支持度，領先民進黨何志偉的24.5%及無黨籍陳思宇的15.5%，不過仍有23.9%的民眾選擇不支持或未表態，顯示三位候選人未來在中間選民上還有努力的空間。對此議題，《雲端最前線》28日邀請台北市議員陳炳甫、台北市議員鍾小平、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討台北市立委補選。

▲▼北市立委補選，陳思宇、陳炳甫、何志偉。（合成照／本報資料照）

▲北市立委補選，前觀傳局長陳思宇、台北市議員陳炳甫、台北市議員何志偉。（合成照／本報資料照）

根據《ETtoday新聞雲》「台北市第2選區立委補選調查」民調結果顯示，有32.0%受訪者支持國民黨陳炳甫，24.5%支持民進黨何志偉，而無黨籍陳思宇獲得15.5%支持，另2位候選人，無黨籍的王奕凱及全民無黨聯盟的陳源奇支持度均未超過5%，另有5.0%表示都不支持，18.9%則未表態，未表態的中間選民將成為未來左右補選結果的關鍵。

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，陳炳甫在男性及女性、各年齡層、大同及士林區均獲得領先。另從政黨傾向來看，陳炳甫獲得國民黨認同者八成三的高度支持、何志偉則獲得七成民進黨認同者的支持；然而在政黨傾向中立者的支持度來看，則呈現陳炳甫、何志偉及陳思宇三強鼎立的態勢。

至於無黨籍的陳思宇，從宣布參選以來，因前觀傳局長身分引發行政不中立質疑，後又因「連勝文們」言論被指失言。儘管有柯文哲的高人氣加持，但對於外界關注柯粉能否會把對柯P的支持轉移在陳思宇身上，在此次的民調結果中顯然還未發酵，在20-29歲及30-39歲的選民支持度，陳思宇都輸給國民黨陳炳甫，整體支持度也輸給國民黨陳炳甫及民進黨何志偉，對比兩位對手都有地方服務的經歷，陳思宇在地方基礎上也顯得不足，使得這次的選戰打得很辛苦。

▼台北市長柯文哲、前觀傳局長陳思宇。（合成圖／資料照）

▲▼柯文哲、陳思宇。（合成圖／資料照）

九合一選戰落幕，立委補選開打，柯家軍陳思宇對上藍綠候選人陳炳甫、何志偉，是否能承接柯文哲的白色力量突破藍綠高牆，外界都在關注。前台北市副市長陳景峻日前也表示，若柯家軍陳思宇在立委補選戰勝出，對台北市長柯文哲大大加分，甚至對2020產生化學變化，柯文哲也在看，「他有這個心（指選總統），他要看明年風向。」對此議題，《雲端最前線》28日邀請台北市議員陳炳甫、台北市議員鍾小平、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討台北市立委補選。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
童仲彥與蕾濕編關係曝光！「黑絲襪照」遭酸　阿童怒嗆告
「台酒酒香拌麵」品質異常！全面下架、回收逾萬袋
iPhone鍵盤4個小密技　單手打字更快速

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,立委補選,何志偉,陳炳甫,陳思宇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何志偉招牌掛旁邊　陳思宇爸嗆：孰可忍孰不可忍

誰是政二代？何志偉酸陳思宇「一開口就攻擊」 陳反擊：公開財產淨值

不敢批評柯文哲？何志偉：沒必要和他對抗

陳思宇：立委補選是柯文哲前進中央的試金石

喊話陳炳甫辭議員？陳思宇：呼籲候選人全力投入選戰

喊話陳炳甫辭議員？陳思宇：呼籲候選人全力投入選戰

獨／救選情！柯文哲替陳思宇站台　 「阿北行動競總」重出江湖

陳炳甫未辭議員　陳思宇又酸對手：「吃碗內看碗外」

影／跟柯文哲一樣不掛看板　陳思宇：要把新政治力量帶到國會　

影／陳思宇父嗆「知道你很有錢」 何志偉哽咽：打到選民　不可原諒

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

蔡英文搶贏柯文哲？　邱豐光「警政資歷」替移民署打強心針

蘇貞昌「穿越時空」自打臉　回鍋行政院因一張照片被嗆爆

童仲彥與蕾濕編關係不簡單！「黑絲襪照」遭酸裝清純　阿童怒嗆告

力拚黨主席「前線作戰」　卓榮泰：哪裡有問題我就去解決問題

詹雅雯不來了　夢時代跨年晚會上演「瑜邁合體」有譜

藥事法103條爭議　民間社團呼籲考試院：應辦中藥師國考

看板爭議白綠互槓　陳思宇嗆：民眾要看的是比能力不是比台幣

看板爭議　陳建銘酸何志偉：選舉比能力不是比看板

暗酸陳炳甫帶職參選？　陳思宇：是社會共同質疑

詹雅雯高雄夢時代跨年演唱破局　不想唱《今年一定會好過》

HBL／吳政祐雙十領泰山保四　搶下外卡種子

吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

在產房找到失蹤人妻　「懷了小王的種」綠帽夫痛哭：他哪比我好？

台灣藍鵲吃便當盒殘食　南投林場直擊「一步驟」保護牠

蔡英文搶贏柯文哲？　邱豐光「警政資歷」替移民署打強心針

貿易戰出現意外好處！　川普抑制全球化反讓「港口貨櫃爆滿」

經典格紋怎麼搭？學劉雯穿出氣勢、歐陽娜娜用運動風混搭

【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

差點親密接觸！她椅縫中見「4小肉球」say hi　網譙爆：該容嬤嬤上場了

政治熱門新聞

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

李婉鈺護高志鵬：給他5千萬都不..

「做不好就殺你」　韓國瑜籲理性

旅行團跑了152人　張景森：哪..

謝長廷盤點「5政績」　網友嘴翻

高嘉瑜加碼1萬張春聯秒殺　網友..

高層規劃林佳龍接國安會秘書長　..

小英走向妥協極獨崩潰　網友鬥塔..

錢進來了！郭台銘送韓國瑜500..

移民署長轉調　邱豐光內定接任

柯P：以後拒絕回答有關王世堅的..

吳敦義布局2020　鎖定蔣萬安..

韓國瑜首次院會　回高雄轉述紅綠..

立委席次台南新竹加1席、高雄屏..

更多熱門

相關新聞

陳思宇打藍踢綠　柯P：選舉就罵來罵去

立委補選選情激化，「柯家軍」陳思宇不只和民進黨籍候選人何志偉吵得兇，27日還隔空叫陣帶職選立委的陳炳府要「全心投入選戰」，引發外界討論。比對過去市長選舉期間，柯文哲秉持不主動攻擊對手的策略，強調要有新的政治文化，陳思宇的策略與老闆差異很大。對此，柯表示，「啊選舉不是這樣？就是罵來罵去」，直言選舉他也覺得很煩，不曉得選舉應該怎麼選。

2019央視春晚　3分會場名單出爐

韓粉酸送花籃為沾光！館長回應了

不敢批評柯文哲？何志偉：沒必要和他對抗

何志偉掃街救選情遇忠心狗　網：等等被咬

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

小玉發禮物時間一到「0人到場」

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面