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2019年央視春晚　3分會場名單出爐「井岡山、長春、深圳入選」

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▲2019年央視春晚分會場出爐。（圖／翻攝自微博）

▲2019年央視春晚分會場出爐。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸中央電視台的春節聯歡晚會（簡稱央視春晚），是全年最受注目的大型電視盛會之一。2019年的央視春晚將延續前3屆設立分會場的傳統，繼續採用「北京主會場+各地分會場」的直播模式。官方也在今（27）日公布3個分會場地點，分別為江西井岡山、吉林長春以及廣東深圳。

央視今年選擇3個城市分會場，江西井岡山代表的意義為「回首來時路昂首新時代」；吉林長春代表著「奮力推動東北振興展開時代新篇章」；廣東深圳則體現了「青春時尚、科技未來之城」，象徵青春、前衛，富有朝氣與活力。

▲江西井岡山。（圖／CFP）

▲江西井岡山。（圖／CFP）

春晚公眾號官方消息提到，「井岡山時期留給我們最為寶貴的財富，就是跨越時空的井岡山精神。革命老區井岡山，在漫長的歲月長河中，經過歷史的洗禮和沈淀，這片土地始終傳遞著井岡山精神。在春節這個中華民族最重要的節日裡，他們將以發自肺腑的歌唱，激盪中華民族回首來時路、昂首新時代的溫暖力量。」

作為「共和國長子」 的吉林長春，則是展現了老工業基地的現代化力量，在一代代勞動者的不懈努力中，中國走上了自主研發、自主生產之路。在除夕夜當晚，長春一汽的工人們將通過展現工業建設者的知識性、技能性和創新性來弘揚勞模精神和工匠精神，透過展現現代化的工業技術，來激發振興東北老工業基地的信心和決心。

▲長春夜景。（圖／CFP）

▲長春街景。（圖／CFP）

此次央視春晚分會場，另個受矚的城市即為廣東深圳。深圳是大陸最年輕的一座城市，不僅青春、前衛，還富有朝氣與活力。作為改革開放的前沿陣地，40年的改革征程，為深圳在世界面前樹立了勇於探索和創新的城市形象。

▲深圳夜景。（圖／CFP）

▲深圳夜景。（圖／CFP）

目前，3大分會場與春晚劇組緊密配合，籌備工作進展順利。導演組力爭在除夕夜為大陸全國觀眾以及全球華人華僑觀眾展現各具魅力、特色迥異的視聽盛宴。至於各界關注的表演名單，網路曝光的版本有劉德華、張學友、王菲同台飆歌，張曼玉也將演唱歌曲《遇見旗袍》等。不過目前央視還未正式發布相關節目表，最後名單出爐還要再等等。

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關鍵字：春晚,央視春晚,節目表,直播,分會場,井岡山,長春,深圳

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