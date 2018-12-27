獨／救選情！柯文哲替陳思宇站台　 「阿北行動競總」重出江湖

▲柯文哲、陳思宇。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

九合一選戰落幕，立委補選戰開打，「柯家軍」陳思宇對上藍綠候選人陳炳甫、何志偉，比起兩位對手有地方歷練，陳思宇選戰打得很辛苦，據了解，台北市長柯文哲最快這個週末就會親自替子弟兵站台，柯粉印象深刻的行動競總也將重出江湖，柯文哲也預計在立委補選戰的黃金周和選前之夜替陳思宇造勢。

陳思宇以柯家軍之姿對戰藍綠對手，雖然有柯文哲高人氣加持，但柯粉能否把對柯P的支持轉移還有待觀察。從宣布參選以來，陳思宇因前觀傳局長身分引發行政不中立質疑，後又因「連勝文們」言論被指失言，對比兩位對手有議員在地方服務的經歷，陳思宇地方基礎也顯不足，選戰打得很辛苦。

幕僚透露，其實陳思宇對選情也很焦急，能否坐上立委寶座更被外界認為是柯文哲挑戰總統大選的試金石。柯文哲派出子弟兵挑戰立委補選時就已經指示要大力幫忙，親自指示當初替自己打選戰的年輕幕僚團隊進駐陳思宇競選辦公室，發言人蔡峻維也可能轉任陳思宇發言人，柯團隊發言人團長林昆鋒雖然沒掛名，但也會私下給陳團隊建議參考。

立委補選明年1月27日將登場，時間僅剩下一個月，幕僚透露，柯文哲因市長身分有市政考量，僅能利用週末跑選戰行程，不過替陳思宇站台的規劃已經早有安排，最快這個週末就會替陳思宇站台，考慮以直播方式進行，後期也不排除陪同陳思宇掃街拜票。

此外，柯粉印象深刻、在柯文哲打選戰時多次出現的行動競總大卡車也將重出江湖，預計在選前黃金周、選前之夜出現，車身將經過微幅更動，包含拿下柯文哲的候選號碼並加上陳思宇名字等，屆時將有復刻版的競選園遊會，柯文哲預計也將親自替陳思宇站台造勢。

陳思宇代表白色力量參選，柯文哲大力加持，柯P小編柯昱安預計27日晚間也將和陳思宇一起直播互動，將透過柯粉最熟悉的網路媒體替陳思宇衝聲勢、拚勝選。