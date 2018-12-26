陳炳甫未辭議員　陳思宇又酸對手：「吃碗內看碗外」

▲陳思宇。（圖／記者潘永鴻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲派出「柯家軍」前觀傳局長陳思宇出馬競逐立委補選，但因失言諷對手「連勝文們」引來批評，26日又在臉書暗酸國民黨對手陳炳甫，抱著「吃碗內，看碗外」的心態帶職參選，對選民有何交代。

陳炳甫才剛剛在中山大同區以第一高票連任議員，就馬上投入立委補選，不過他明確表態不會辭去市議員，陳思宇意有所指地說，「帶職參選勢必無法善盡職責，身為議員應該是要在投入選舉時請辭，是基於對選民負責任的態度，更是自我對政治倫理的要求」，轉換跑道無可厚非，抱著「吃碗內，看碗外」的心態帶職參選，只為了堅持自己一定要有個位子，這樣對選民有何交代呢？

▲陳炳甫。（資料照／記者吳杰橙攝）

陳思宇表示，「阿北說打仗一定要有破釜沉舟的氣魄，這樣才會贏。」她在第一天登記參選士林大同立委補選時就宣布請辭觀傳局局長，「展現為士林、大同朋友服務的決心。」

陳思宇說，今天正式以立委候選人的身份出發，參選的初衷很單純，就是想將地方的聲音帶進國會，為地方發聲，「我會把在台北市政府任職的經驗帶進國會，擔任雙方溝通的橋樑，合力推動市政，這也是我進到國會後非常重要的任務。」

陳思宇議員父親陳建銘今日也在臉書PO文嗆民進黨立委參選人何志偉，故意把選舉看板設在自己總部旁，「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦...議員選舉就故意把你嫂子的看板做在我總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧！」陳建銘嗆說，「還用我的選舉口號做你的競選口號，有點創意好嗎！又不是沒錢抄人家的幹嘛？因為經驗是無可取代的耶」

▼陳思宇發文暗酸陳炳甫。（圖／翻攝陳思宇臉書）