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切割韓國瑜又送12座花籃　韓粉酸「沾光」...館長回應：是禮貌

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▲館長陳之漢的祝賀花架提前一天送抵高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長陳之漢的祝賀花架提前一天送抵高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜於25日就職，先前與韓切割的「館長」陳之漢雖然沒有到場，還是送了12座花籃祝賀，稱韓國瑜為「國家棟樑，人民希望」，不過此舉卻被韓粉酸是「沾光」，連反對陸資也被罵。對此館長也開直播回應說，「到底有甚麼好罵的，送花是禮貌」。

館長雖然有受邀參加就職大典，但是本人當天卻沒有出席，不過他早早就送上12座花籃擺在市府門口，上面寫著「國家棟樑，人民希望，恭賀韓市長高票當選」。但是此舉卻引發韓粉不滿，表示他在「沾光」。原來韓國瑜曾一度任命曾涉吸金的林國權擔任原民會主委，讓館長超不爽。館長除了重提韓國瑜曾說過「貪污提頭來見」的保證，也說「從今爾後韓國瑜殺人放火與小弟無關」，被認為是和韓國瑜切割。

除了送花籃被酸，日前他在直播中發表「開放陸資買房」分析也同樣被韓粉攻擊。館長表示，韓國瑜開放開放陸資買房的決策不會有人贊同，「你現在開放大陸進來，我不是說不會刺激台灣經濟，的確會，他刺激的是誰的經濟，你只是讓那些一百億身家的人，變成一千億身家。」

隨後館長也針對被罵的部分做回應，他表示自己沒有要「蹭熱度」，「送花給韓國瑜這到底有什麼好罵的，喔什麼選前切割，之後又送花給人家，送個花嘛！人家有寄邀請函給我，那我沒有空，那沒有空禮也要到嘛，禮貌嘛！」

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關鍵字：韓國瑜,館長,陳之漢,直播,花籃

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