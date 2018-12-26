陳思宇父嗆「知道你很有錢」 何志偉哽咽：打到選民　不可原諒

▲何志偉。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選戰開打，白色力量「柯家軍」陳思宇對戰民進黨對手何志偉，兩人26日首度同台。陳思宇議員父親陳建銘臉書PO文嗆何志偉故意把選舉看板設在自己總部旁，「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦...」此舉卻讓何志偉相當不滿，他解釋，看版是支持者自動自發掛上，背後還有洋蔥故事，講到激動處忍不住哽咽。

陳建銘26日在臉書PO文，照片中是自己的總部招牌與何志偉競選看版並列，內容寫道，「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦...議員選舉就故意把你嫂子的看板做在我總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧！（還用我的選舉口號做你的競選口號，有點創意好嗎！又不是沒錢抄人家的幹嘛？因為經驗是無可取代的耶⋯⋯）」

何志偉26日首度與陳思宇同台，他在節目中提到看版PO文，他解釋，其實看版背後有一段洋蔥故事。他受訪時表示，那面看版是支持者自動自發掛上，對方是大韓航空空難家屬，當年對方家屬因空難離去得到賠償金，沒想到卻被詐騙騙走，自己很努力地幫忙也順利做好了，讓對方一直感恩在心，這次特別掛上看版表達支持，沒想到卻被攻擊。

何志偉講到激動甚至一度哽咽說不下去，他嘆，「這些小看版背後有一些幫助過我們的選民的故事，心理面的傷痕卻被傷害，很多的標籤我本來就會被貼，我也心甘情願被攻擊，但當你打到我選民的心的時候，這是不可原諒的。」他強調，民意代表有話語權，可以幫到人也可以傷到人，盼不要再互相攻擊，打一場溫暖的選戰。

陳思宇受訪時表示，自己還沒看過爸爸的PO文，「爸爸臉書有在經營，是他的字媒體管道，可以跟選民溝通，爸爸PO文內容還沒看到，但相信應該有他要表達的，但我還沒看到，我有很愛我的爸爸這是我很幸福的地方，在一個充滿愛的家庭裡面長大是我最幸福的事情。」

▼陳建銘PO文嗆何志偉。（圖／翻攝自臉書）