何志偉招牌掛旁邊　陳思宇爸嗆：孰可忍孰不可忍

▲陳建銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市立委補選選出煙硝味！「柯家軍」參選人陳思宇父親、台北市議員陳建銘，不滿女兒的對手何志偉把競選看板搭在他的競選服務處旁邊，26日嗆何志偉，若自己競選總部旁老是有人設招牌，你不是很奇怪嗎？這種情況大家心知肚明，做到這種情況，「孰可忍，孰不可忍。」

陳建銘表示，一般選舉競選總部旁邊沒有任何人會再去掛競選招牌，這是基本的道理，「非常遺憾的，在我上次選議員的時候，我的競選總部旁邊就掛了他嫂子（民進黨議員鍾佩玲）的招牌，而且是總部成立後就來掛」；而這次競選總部一樣在同個地方，又來掛他招牌，「而且這招牌本來就沒有帆布架的，他特別來掛鷹架招牌，選舉幹嘛這樣？」

「選舉本來就是一件好事，大家快快樂樂的，何必如此？」陳建明說，如果要比招牌，我們比不過他，還酸何志偉口袋「麥可麥可」當然比不過，所以我們的錢養小孩讓小孩出國念書不成問題，但是想要有其他更大的發揮，我想我們是有困難。

陳建明說，更希望建立一個好的選舉文化，也就是年輕人為什麼不敢參政？保證金20萬其實對他們來講還OK，重要的是選舉的花費，作看板、宣傳車、選舉活動文宣不用錢嗎？這麼多錢自然會產生一個門檻，如果花大錢選出一個候選人，他的目的是什麼，我想大家心知肚明。

至於被問到陳思宇會不會掛招牌看板，陳建銘說，競選總部、服務處會掛，這是基本原則 ，但滿街都是，就沒必要，何的知名度不低，「怕人家不認得？」

媒體問到，是否覺得何志偉在挑釁？陳建銘同也意，表示自己的選舉口號到處都有、上電視也在講這個，「那不是很奇怪嗎？我倒是覺得候選人自己應該有點創意，當然有創意民眾才更能夠認同你。」