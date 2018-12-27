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不敢批評柯文哲？何志偉：沒必要和他對抗

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▲何志偉。（圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

▲何志偉。（圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選明年1月27日將登場，民進黨候選人何志瑋對上柯家軍陳思宇。何志偉27日一早上廣播節目，主持人周玉蔻提問為何都不向柯文哲開戰，何志偉解釋，他認為台灣不缺口水、缺的是汗水和努力，但如果柯文哲做得不對的地方，自己一定會要求檢討。

立委補選戰開打，何志偉卻鮮少對柯文哲開砲，周玉蔻提問為何都不批柯P，何志偉表示，民進黨選舉大敗正在檢討期，台灣不缺口水，缺的是努力和汗水，他也認為自己EQ滿高的，笑稱吵架會吵輸人，沒必要和柯文哲對抗。

何志偉指出，白綠合作是假議題，因為自己過去跟柯市府也有很多政策合作，如果柯市長做得不好會批評，但好的政策也一定會支持。被柯文哲嗆聲也不回擊，何志偉說，候選人要做的是爭取選民最大的支持，他會盡力爭取，況且媽媽也常跟他說，做民意代表、做事都不可以讓人家流淚。

何志偉也再談及對手陳思宇父親攻擊自己競選看板一事，他強調看版背後有洋蔥故事，是支持者家庭對已過世父親的回憶，外人不清楚就不應該隨意評論，「政治要有人性」。

至於被網友起底繼父是經營陽信銀行的民進黨中常委陳勝宏，周玉蔻問及，未來若成功進了國會，要如何利益迴避，何志偉說，父親公司是公開發行的公司、有許多股東，並非一個人所有，現在網路發達、公開透明，自己一直都是被強烈監督的指標。

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉

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