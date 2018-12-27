喊話陳炳甫辭議員？陳思宇：呼籲候選人全力投入選戰

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」陳思宇力拼立委補選，27日一早冒雨到士林福華市場掃街拜票，談及國民黨對手陳炳甫帶職參選，陳思宇表示，自己也是辭了觀傳局長身分後才開始競選活動，呼籲候選人全力投入選戰、做好候選人該做的事。

陳思宇26日在臉書發文，暗酸陳炳甫抱著「吃碗內，看碗外」的心態帶職參選，對選民有何交代。陳思宇受訪時表示，自己也是辭去觀傳局長後才開始競選活動，期許自己以跳脫藍綠思維的方式進入國會，她也呼籲對手全力投入選舉、做好候選人該做的事，「選民也會困惑，是投給立委還是投給議員？我接到滿多詢問說思宇你還在當局長嗎？我都會說沒有啊早就辭職了，這對選民是很重要標準、很重要的選項。」

一大早就到路口、市場掃街，陳思宇說，她看著選民的臉，不管是大哥大姐還是年輕朋友，在寒冷的天氣還是願意向她揮揮手、送上微笑，讓她很感動，也盼透過一步一腳印讓大家認識自己、爭取選民認同與支持。

陳思宇表示，對手都是議員起家，自己則是在市府擔任行政工作，前觀局局長身分讓她對行銷工作很專長，希望這次選戰能跳脫藍綠對立、走出自己的路，「台北市需要能替台北發聲的立委，但沒有人願意站出來，台北市需要一席在中央發聲的立委就是參選的理由。」