誰是政二代？何志偉酸陳思宇「一開口就攻擊」 陳反擊：公開財產淨值

▲陳思宇、何志偉。（圖／記者季相儒攝、ETtoday資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

九合一選戰落幕，立委補選繼續開戰，「柯家軍」立委候選人陳思宇對上民進黨籍立委候選人何志偉，兩人26日首度同台火藥味十足。陳思宇日前暗酸對手是「連勝文們」，但戰火卻燒到自己身上，何志偉26日酸陳思宇「嘴吧一張開就一直攻擊別人」，陳思宇則反擊，嗆聲候選人應該要大方公開財產淨值。

陳思宇、何志偉首度在網路直播節目同台，節目主持人還是由郭子乾扮裝的「假柯P」，兩人第一次合體火藥味就超濃。陳思宇日前酸何志偉是「連勝文們」，卻被網友痛批她是政三代，比何志偉政二代身分更厲害，戰火意外燒到自己身上。何志偉26日節目中表示，陳思宇父親廣告看版批自己有錢惹得支持者不開心，他嘆，「有些東西應該適可而止，不要嘴吧一張開就一直攻擊別人。」

面對何志偉批評，陳思宇表情僵硬笑得很尷尬，隨後換她發言，陳思宇還原當初說「連勝文們」的當下，她強調要跟連勝文說聲不好意思，但當初是因為記者提問選戰政治派系又回來，她才會這樣說，話鋒一轉，陳思宇嗆聲，「財產不是問題，財產淨值才是問題」。

陳思宇說，現在大家打開網路一搜尋，都會看到自己有存款890萬，但其實扣掉房貸幾乎打平，她嗆，「我把我的財產公開，我呼籲所有的候選人財產都應該公開透明」，暗打何志偉政二代財力狀況，何志偉則回應，「我選過兩屆議員，本來財產就是公開的。」