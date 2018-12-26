房掛婚紗照！5歲兒一瞄「水瓶座神嘴模式ON」噴9字　母崩潰：這星座真難搞

▲用最美的姿態拍婚紗照，結果被兒子數落。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「只能說，水瓶座真的難搞～」桃園一名人妻每次看到房間牆上的婚紗照，就會想起當年5歲兒子的嘴砲攻擊，像是指著照片裡的她說「妳幹嘛要假裝很漂亮？」，超勁爆的童言童語，氣得他直接開扁揍屁股，只是沒想到兒子後續砲火更猛，讓她無奈又崩潰。

該名媽媽在「爆怨公社團」PO文說，當年5歲兒子指著她的婚紗照說「妳幹嘛要假裝很漂亮？」說完就被她直接揍屁股伺候，「兒子哭到鼻涕眼淚直流，剛下班的爸爸才進門～臭小子指著我......說『她那麼兇！你為什麼要娶她？』他媽毫無反擊的能力......。」

爸爸也神回覆跟兒子說，「娶了才知道原來拎老木（台語：你媽媽）這麼兇的......。」父子一搭一唱完美爆擊站在一旁的媽媽，讓她崩潰表示，「妳沒看到那個會很想給他巴下去的臉......氣死他娘了！」

▲兒子平常作業狠出賣，讓媽媽超崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

水瓶座的兒子根本不是省油的燈，平常也爆出許多金句，氣得爸媽牙癢癢。媽媽回憶道，有次丈夫要出門了，兒子就問「你要去養家活口了嗎？」丈夫整個超無言，內心全都是點點點「......」。

兒子不僅在生活中嗆媽媽，連作業也不放過，像是在填空造句裡寫下「媽媽（罵人）真（大聲）」，或是在「對（媽媽）來說，（大賣場）是最好玩的地方，可以（血拚）是多的（開心）」，毫不留情出賣媽媽。

媽媽氣得在貼文寫下，兒子真的很機車，「水瓶真的都專打要害，大多男生比較會挑戰媽咪的極限，只能說，水瓶座真的難搞～，雖然我也是水瓶，我媽說我鵝子很像我的小時侯～可是我講話沒他那麼機車啊！」

▲媽媽表示：兒子你太直白了。（圖／翻攝自爆怨公社）

兒子的找打金句，許多受害者父母都站出來說，「我女兒也水瓶，很機車」、「水瓶兒子難搞＋1」、「水瓶座真的很難搞，俺有兩隻水瓶啊～」、「水瓶寶寶真的很難搞，牡羊媽血壓居高不下」、「水瓶媽媽＋水瓶兒子路過＋1老公覺得我們很難搞」、「我老公和兒子也都是水瓶的，結果兒子比老公還難搞」、「我跟我兒子也都是水瓶，每天都在碟對碟」。

另一名媽媽分享血淚經驗說，「聖誕節早上拆禮物看到聖誕老公公的卡片，內容就是約定一些事情，這樣明年會有更大的禮物，結果我那水瓶座女兒冷冷的說...『我又沒有要跟他約定』」，完美封殺她的話。

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▼全台有水瓶座兒女的父母都站出來訴苦了。（圖／翻攝自爆怨公社）