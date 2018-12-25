女友聖誕夜加班！他暖問「要送晚餐嗎」　推文綠一片…網：抓包就88了

▲原PO女友聖誕夜說要加班，鄉民狂喊「綠慘了」。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

明明是很重要的約會大日「聖誕節」，如果另一半卻拒絕約會，到底代表什麼呢？一名男網友發文表示，聖誕夜前本來要和女友吃大餐，明明訂好位了，女友卻突然說要加班，而且不知道什麼時候能走。文末他問，要不要買晚餐或點心送去公司給女友，網友看了卻直呼綠慘，「給你推的顏色」、「乖，帽子戴好」。

一名男網友24日晚上在PTT的Gossiping板上發問「女友今晚要加班該去探班嗎？」文中表示，聖誕夜前吃大餐，他已經訂位好了，「不過到剛才女友都沒到，剛剛才打來說要過年了事情很多公司加班中，要把事情處理完才能走，也沒說什麼時候下班」，他只好先取消訂位。

他接著問，所以要等女友下班後再去吃大餐嗎，但是又不知道要等多久，「還是先買晚餐或點心貼心送去公司給她？可是又怕打擾她加班，有更好的選項嗎？」

沒想到許多網友一致認定原PO「綠了」，大家紛紛留言「不要打擾她，你會難過的」、「她已經和別人吃飯了，不要這樣」、「來，帽子戴好再去」、「今天其實公司放假」、「有些事，抓包了就88了，我勸你裝沒看到比較好一點」、「你應該在車底，不應該在這裡」、「你的耶誕帽怎是綠色的」、「打去公司好嗎？探什麼班，反正也都不會在，別白跑」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」