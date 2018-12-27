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實用度100！流行語No.1「真香」嘴朋友hen可以　鄉民大推：真的很好笑

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▲▼ 。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

▲王境澤的一句「真香」，引發流行用語潮流。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道YouTube）

 網搜小組鄺郁庭／綜合報導

網路流行用語汰換的速度相當快，常常覺得才學會一個新的，馬上就有新的哏出現。日前有網友在PTT說「推文看到『真香』都不知道是指什麼」，只能跟著別人推，終於忍不住發文問「真香」到底是什麼哏。」而這個哏的來源，出自大陸網紅王境澤，他在綜藝節目《變形計》脫口一句話，引爆「真香」的潮流。

談到「真香」這句話，就得提到陸綜《變形計》，該節目結合當下大陸的社會熱點，安排兩位經歷、成長環境截然不同的主角體驗人生互換，而王境澤就是第八季《遠山的抉擇》城市代表；王境澤在親人的寵愛中長大，在溺愛和的環境裡，變成暴躁、愛鬧事的男孩，曾被不同學校退學，在他眼中沒有值得尊敬和佩服的人。

王境澤因此被安排前往雲南一個偏僻村莊，和當地一戶貧困家庭的小孩交換身分一個月，他因為無法忍受當地生活選擇逃跑，還因此和節目組、寄住家庭發生衝突。當時，村子老人勸說王境澤不要離開村子，並說要煮些東西給他吃時，王境澤憤怒的喊「我王境澤就算餓死，死外邊，從這跳下去，不會吃你們一點東西」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

▲▼王境澤先說，就算餓死也不吃村裡的東西。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

沒想到過了兩個小時左右，王境澤抵不住飢餓，還是乖乖坐在飯桌前吃飯，邊吃邊說了一句「真香」。就是因為前後態度轉變過大，2014年《變形計》播出後的幾個月，王境澤的微博點讚數基本都過萬。

接著，2018年3月，有網友在V2EX創意社區上線在線製作GIF表情包網站，其中包括王境澤的表情包製作功能，各種蝴蝶效應下，王境澤和相關表情包再次走紅。3月底，王境澤本人也貼文笑說「四年前我不應該吃那口飯」，並在句子後面加上狗頭的表情自嘲。

►盤點2018「大陸Top10流行用語」　skr、真香、涼涼全上榜！

▲▼ 。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel）

▲王境澤邊吃炒飯邊說「真香」。（圖／翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道YouTube）

網友也紛紛將此事定義為「王境澤定理（又稱為炒飯定理、真香定理）」，當某人下決心不再做某事，不久後態度卻180度大轉變時就可以說這句話。

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關鍵字：真香,王境澤,流行用語,網紅,PTT

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