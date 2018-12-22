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鄉民爆向陳雲林道歉！陳揮文「遭抹黑誤會」深夜難受　粉絲蓋樓安慰

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▲資深媒體人陳揮文。（圖／翻攝自陳揮文臉書）

▲資深媒體人陳揮文。（圖／翻攝自陳揮文臉書）

網搜小組／綜合報導

資深媒體人陳揮文神隱近6年，再次復出，民眾都關注他的言行，而他也積極和網友互動。不過他在22日深夜在臉書上發文，針對PTT「八卦板」上一篇〈我代表台灣人向A咖陳雲林道歉〉一文，他聽了兩次重播，根本就沒有說出「代表台灣人」，被抹黑誤會很難受，引起網友紛紛安慰。

一名PTT網友以〈我代表台灣人向A咖陳雲林道歉！丟人！〉一文在八卦板上表示，陳揮文說：「蔡英文憑什麼不讓兩岸關係大A咖陳雲林見老朋友連戰？有沒有人性？有沒有人情義理？大陸同胞會怎麼看待我們？原來台灣民主就是不敢讓兩位德高望重老人家噓寒問暖？人家難得來一趟！台灣民主果然天大笑話！丟臉丟到大陸去！我好羞愧！丟死人了！雲林兄，我跟您對不起，歹勢啦！」

內文指出，「蔡英文妳還搞不清楚妳現在什麼咖嗎？人人喊打的頭號戰犯誒！妳再不承認九二共識，2020妳也不用選了，這是大勢所趨！兩岸兄弟一家親，由得了妳數典忘祖嗎？大陸同胞和阿共可能准許台獨嗎？別做白日夢了，回頭是岸！」

▲陳揮文的言論遭PTT網友斷章取義。（圖／翻攝自PTT）

▲陳揮文的言論遭PTT網友斷章取義。（圖／翻攝自PTT）

然而內容事實卻不是如此，陳揮文深夜在臉書澄清這篇PTT文章，強調自己聽了2次重播，沒有說「代表台灣人」，因此向原PO網友隔空喊：「po文的大大可以修一下標題嗎？」坦言自己被誤會抹黑，內心相當難受，他甚至詢問網友PTT帳號該如何申請。

陳揮文心情受到影響，網友紛紛留言安慰：「PTT就是一堆抹黑人的地方，建議揮文哥去吉他」、「PTT的鄉民吼！我聽了那麼久，也沒聽到揮文講：代表台灣」、「性情竟然大變了，套一句您經常說的老話：認真就輸了」、「揮文，第一天上網阿，很多人習慣性說你沒說的塞在你嘴巴，幫你貼標籤，習慣就好」。

還有網友表示：「PTT用實力證明了自己是台灣亂源」、「八卦板你還認真啊！PTT一向反指標」不過陳揮文擔心的是，會不會還真的有其他民眾以為是真的？他想澄清，卻苦無帳號，卻也不知道這是誰PO的文章，不過網友安慰他：「相信有帳號正義的鄉民看到這留言會幫你處理。」

也有網友直接上PTT，在文章下推文警告PO文者，「胡說八道，亂扯一通，陳揮文的廣播在YouTube都有存檔，小心被告誹謗」、「請問哪一段有說他代表台灣人呢？幾分幾秒？我剛又看一次，還是沒有聽到，是你爸媽托夢給你的嗎？」「陳揮文節目有錄音錄影，你斷章取義不厚道。」

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關鍵字：陳揮文,PTT,八卦板,鄉民

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