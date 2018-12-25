太魯！他聖誕節訂「9塊炸雞桶+比薩」自己吃　前輩教3招騙外送員：裝人多

▲今年的聖誕節，你選擇怎麼度過？（圖／新北觀光局提供）

網搜小組／綜合報導

幸福洋溢的聖誕節，在台灣常是情侶溫馨共度、死黨聚會嬉耍的好日子；不過幾家歡樂幾家愁，總有些單身、沒朋友的邊緣人們，每逢佳節倍感寂寞。就有肥宅男網友打算獨自在家豪爽吃肉抗空虛，卻又擔心1個人點了9塊炸雞桶配比薩很尷尬，無法面對外送員異樣的眼光，只好上網求助！

男網友「阿肥」24日晚間在PTT發文，表示今年的聖誕節依然沒有女朋友，只能孤單一人度過，於是擬定了獨享大餐計畫，預計會叫一份9塊炸雞桶，再配上Pizza爽爽吃，化解這令人憂鬱的幸福節日。

不過阿肥轉念一想，突然意識到自己一人在家又點這麼多高熱量食物，到時外送員來按門鈴肯定很尷尬。於是，他決定上網PO文，請教同樣有多年孤獨經驗的鄉民，「有什麼好辦法嗎？如何不被外送員發現一個人過聖誕夜？」

▲有男網友決定今晚要叫外送猛吃炸雞。（圖／翻攝自pixabay）

文章貼上網，網友提供各種千奇百怪的理由偽裝，「跟他介紹你的幻想朋友」、「轉頭問說你們有零錢嗎」、「用罐頭笑聲解決尷尬啊」、「抱著你的抱枕向外送員說這是你女朋友」、「你們在一起就變兩人了」、「外送員比肥宅還無奈吧，不要為難他們」、「電視開大聲一點，門口擺幾雙鞋子。」

綜合多數前輩意見，主要有3招來營造房間內很多人的假象，分別是運用聲音、道具和演技，「放罐頭笑聲，假裝客廳塞滿朋友」、「看直播精華，這樣家裡很像有別人在」、「擺麻將桌，假裝有咖」、「邊拿電話邊收貨，嘴上要說：東西都到了你們人咧？齁，慢欸！」