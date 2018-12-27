「請特休前10名」扣年終！獎金秒消失一半　網傻眼：根本不讓人請假

▲上班那麼辛苦，竟然還會被扣年終？（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

年關將至，許多公司開始公布年終獎金發放事宜，然而特休請太多卻會被扣獎金？一名網友分享自己的公司公告，內容指「請特休前十名給予底薪*1/2之獎金」，意思就是，如果請太多特休，那麼年終獎金就等於底薪的一半，讓他看了超傻眼：「這樣給特休還有意義嗎？」

一名網友在PTT「薪水板」上透露，朋友的公司發布了年終獎金公告，看完後整個傻眼，因為「年終需依請假狀況發放」，透過照片可以看到，內容寫12月28日發放底薪1個月年終獎金，「請特休前十名給予（底薪*1/2）之獎金」、「請事假前十名給予（底薪*2/3）之獎金」、「請病假前十名給予（底薪*4/5）之獎金」。

看完公司公告的發放事宜，原PO超傻眼表示，「事假病假還算合理，特休卻也算在內，這樣給特休還有意義嗎？」

▲▼特休請太多會被公司扣除年終獎金？（圖／翻攝自PTT）

文章一出，網友們紛紛推文表示：「這種只會以員工出席率論績效的公司，簡直就是不尊重別人也有休息的權利」、「用前10名超狠，小公司不就都不用休假了」、「不看績效及業績，只看出勤的爛公司無誤」、「慣老闆總是有很多特別的手法呢呵呵」、「年終獎金+績效獎金=一個月『底』薪」、「老是請假代表工作都丟給別人做，這種人被扣年終我一點都不會替他感到不公」。

但有網友表示：「年終獎金沒有法律規定，本來就是公司內部決策。有公司就是固定1.5個月。有公司只看內部考績給4-6個月」、「年終名義上就獎金，這就很尷尬」、「『獎金按上班出勤天數比例調整』會不會覺得比較公平」、「獎金無法管啊，你不爽可以跳槽換另一家公司」、「怎麼會有人認為請特休被扣年終理所當然呢？不管大公司小公司這樣扣都是不合情不合理，只合法」。

▲也有網友表示，若不爽年終獎金給太多，還是盡快換公司。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

另外根據《勞基法》勞動基準法第二十九條：「該條規定事業單位於營利事業終了結算，若有盈餘，除非繳納稅捐，彌補虧損及提列股息、公積外，對於全年工作並無過失的勞工，應分與獎金或分配紅利。」也就是說，年終獎金屬非經常性給與，又因雇主給予獎金或分配紅利並非強制規定，若雇主於營業年度終了發現未有盈餘時，勞工即無權請求雇主依契約發給年終獎金，這是與薪資最大之差異。不過仍須視契約而定。