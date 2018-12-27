抓包了！議員議場打手遊　《公主連結Re》官方粉專幫加油：在議會有一席了~

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網搜小組／綜合報導

不少人上班的時候會滑滑手機舒緩一下緊繃的精神，不過若被老闆抓到可能就會產生不好的觀感。台中市議員張彥彤日前在正副議長開票的時候，被攝影機清楚捕捉到正在打手遊的畫面，鄉民發現後也紛紛留言灌爆他的臉書，他也大方勸網友「不能課，會無法自拔」，留言直接變成一個「遊戲討論串」。

《東森新聞》日前拍攝台中市議會議長投票時，意外抓到國民黨議員張彥彤疑似「坐不住」，直接在議場打起手遊「超異域公主連結☆Re：Dive」。剛好張彥彤又在當天po出一張自己宣誓的照片，表示自己絕對不是在睡覺，網友也因此在下面留言說「你當然不是在睡覺，因為你是在玩手遊公主連結XD」。

▲ 網友表示「你當然不是在睡覺，你在打手遊。」（圖／翻攝自張彥彤臉書）

鄉民笑瘋表示「上班不要打公主連結！」、「所以公主連結你的老婆是哪位？」、「抽到泳裝黑貓了嗎？」、「議員有課六萬四嗎？」、「等等，這也能發現太神了」、「看起來是無課仔」。

對於網友的留言，張彥彤也親民回應說，「剛剛入坑耶，有沒有推薦的角色」、「不能課（課金，用現金購買遊戲追加資源）啊！課下去會中毒，無法自拔！」、「不是上班玩的啦！正副議長開票真的很無聊，這下黑掉了」。

有趣的是，連手遊官方粉專「超異域公主連結！ReDive Published by So-net」也到張彥彤的臉書貼文下留言表示，「議員加油喔！蘭德索爾在議會有一席了~」光是該則留言就吸引了1800多名網友按讚朝聖；張彥彤本人還在下面回應「咕嚕靈波」，大批網友也在下方複製貼上洗版。

▼ 《公主》也留言回應幫加油。（圖／翻攝自張彥彤臉書）

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