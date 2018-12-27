國道警開路曝光！早產嬰努力撐到台大「母淚崩謝網友」進急診室看兒

記者鄒鎮宇／台北報導

花蓮1名出生早產、僅860克的邱姓男嬰因壞死性腸炎情況危急，透過媽媽在臉書PO文後，國道警也幫忙開路，帶著救護車直衝台大醫院，本來預計3小時的路程，也因警方幫忙而縮短，大力搶救了男嬰的生命，開路的影片也隨即曝光。男嬰安全後，邱母也感動地說，很謝謝網友們的幫忙。

邱母17日在臉書PO文表示，兒子早產只能在保溫箱，不料又罹患壞死性腸炎情況危急，只能夠靠氧氣來支撐，狀況不太樂觀；因此預計在27日從花蓮慈濟醫院出發，「路程預估3個小時走蘇花又雪隧，小孩需要在保溫箱，並且用氧氣維持生命，怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全」，希望網友們可以禮讓，讓兒子更快抵達治療。

「請問您有需要協助嗎？」國道警方看到該則貼文後，也立即私訊邱母訊問；經過了解後，國道警也派出至少3輛紅斑馬巡邏車幫忙開路，從國道5號羅東路段會合，50分鐘內將男嬰護送至台大醫院診治，讓本來要3小時的路程，縮短為2.5小時。

邱母下午14時30分許抵達台大醫院，經過院方檢查、治療後，也在16時30分許，由家屬陪同進入急診病房，探望兒子。據《蘋果日報》報導，邱母確認兒子順利抵達後直接淚崩，非常感謝各位網友的幫忙。

▲國道警主動詢問邱母是否需要幫忙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男嬰經歷3小時車程順利送抵台大兒童醫院。（圖／記者范綱儀攝）



「一個神聖的工作」臉書「國道公路警察局」也PO文說，「感激上天讓我們身為警察，有很多機會可以幫助別人。一個心急如焚的媽媽、一個860公克的早產寶寶，我們感同身受；一路鳴笛加速，不敢耽擱一分一秒」，並感謝支持的網友及讓到的用路人，「幫助需要的人讓社會更溫暖」並將開到畫面公布。

網友看完也紛紛留言，「辛苦了～謝謝你們」、「好感動，紅斑馬辛苦了，有你真好」、「祝小寶寶平安健康長大^ _ ^」、「我真的感動了。辛苦你們了，也祝寶寶一切順利」、「光這個主動聯繫，就值得讚許了！加油，紅斑馬」、「只是一個行車記錄器影片而已！我怎麼眼睛酸酸的」。