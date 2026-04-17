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傳LPG船砸1.2億插隊！巴拿馬運河大塞船　與伊朗戰爭有關

▲▼ 懸掛巴哈馬國旗的液化天然氣運輸船Nohshu Maru航行於巴拿馬運河。（圖／路透）

▲懸掛巴哈馬國旗的液化天然氣運輸船Nohshu Maru航行於巴拿馬運河。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗戰爭讓巴拿馬運河船運流量大幅增加，塞船情況惡化，外傳近期一艘液化石油氣（LPG）船砸下高達400萬美元（約新台幣1.2億元），只為插隊取得優先通行。對此，巴拿馬運河管理局強調，這只是暫時性的市場變動，並非運河官方設定的費率。

路透、彭博報導，由於伊朗戰爭擾亂貿易流向，買家尋找替代供應來源，進而推升從美國到亞洲及其他地區的貨物運輸量，使得通過運河的船隻流量大幅增加。巴拿馬運河的壅塞情況，是繼2023年至2024年那場導致船隻通行量大砍的歷史性大旱以來最嚴重。

知情人士透露，一艘LPG運輸船近日在運河拍賣支付400萬美元以加速通行。相比之下，在3月初伊朗衝突爆發初期，船隻在通行競標機制中支付的插隊費用還不到100萬美元。這筆拍賣費用為額外加收，原本通過運河的正常規費，根據船型與載運貨物不同，通常就已經要花上數十萬美元。

根據能源數據分析公司Vortexa資料，一艘由中國萬華化學控制、掛新加坡旗的Gas Virgo船隻在15日載著來自德州的液化石油氣通過運河。針對相關傳聞，萬華化學煙台總部發言人拒絕置評。

到了16日，巴拿馬運河管理局表示，「近期一場拍賣由LPG船得標的結果，反映的是暫時性市場變動，並非巴拿馬運河所設定的費率」。不過，聲明中並未正面確認400萬美元這個數字。

管理局說明，拍賣得標金額受多項因素牽動，包括客戶緊迫程度、商業優先考量、運費、燃油價格以及全球整體供需狀況，並強調拍賣只是取得通行時段的幾種機制之一，主要供需要在最後一刻確保通行的客戶使用。

管理局強調，儘管全球貿易及地緣政治局勢動盪，運河目前仍持續穩定運作。針對塞船情況，管理局稱，其公布的等待時間數據可能會比實際延誤情況來得誇張，因為該系統會把在預約通行時段之前就抵達的船隻列入「等待中」，即便這些船其實是提前抵達。

截至16日，已有102艘船預訂好通行時段，另有25艘尚未預訂、正在等候通行。

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