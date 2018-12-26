小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了　2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

網搜小組／綜合報導

帶小孩不是件輕鬆的工作，但不管怎麼樣，為人父母都得做好榜樣才不會教壞孩子。一名男網友卻目睹一幕超反胃的畫面，他在春水堂拍下男童當眾尿尿的影片，只見明明是用餐的地方，對面女客人卻讓孩子站在餐桌上小便，還用杯子接著。看到影片後，許多網友紛紛作嘔，「去廁所很難嗎？噁心耶！」

▲這…也太噁心、太沒水準了吧！（圖／爆廢公社公開版）

男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出影片，怒罵「台灣耶！有夠瞎的」，看看畫面，原PO的斜對面桌坐著2大1小的客人，分別是2位年輕正妹及1名小弟弟；但這時男童卻裸著下半身站在餐桌上尿尿，短髮的女子還握著杯子接尿，等小男生尿完後，另一名長髮妹則幫忙抽衛生紙。

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▲▼短髮妹讓男童在餐桌上尿尿。（圖／爆廢公社公開版）

雖然不清楚女子手上的杯子是否為春水堂所有，因為有可能短髮妹是自備紙杯或尿壺，但許多人都認為，再怎麼樣，讓小朋友正大光明站在餐桌上解放，似乎都很不妥。就算小男童再怎麼尿急，也可以拿著自備的杯子，選擇隱密的地方解決，如此毫不躲藏、不顧其他客人觀感真的相當沒道德。

▲小男童尿完，長髮女幫忙拿衛生紙。（圖／爆廢公社公開版）

看到影片後，網友紛紛罵翻，「虧這兩個女的看起來打扮時髦，沒想到行為那麼復古」、「出門不會包尿布喔，沒水準兼沒衛生」、「不是啊！你要尿也在地上這樣尿，讓他在桌上，是怕別人不知道你家小孩在尿尿嗎」、「小小孩尿急可以理解，媽媽不能自己準備好尿壺小瓶子嗎？不能抱下椅子在邊邊角角處理嗎？」

有身為爸媽的人留言，分享育兒經驗，「媽媽，妳知道有種東西叫兒童隨身尿壺嗎？拜託請買一個外出隨身帶著。方便也不丟臉。何況妳是個漂亮媽媽」、「所以媽媽有說過，出門都要記得多帶幾個塑膠袋，預防垃圾無處丟，暈車嘔吐袋，尿急應急用」、「如果來不及可以自己帶尿布，直接尿在自己家尿布上」。

事情被PO上《爆廢公社公開版》後，一名自稱男童母親的女子留言反擊，「這位PO文者我是小孩媽媽，請問一下你應該沒小孩吧！」當時小孩說要上廁所，但緊急來不及「我拿一個環保紙杯立即為他裝，有什麼錯嗎？我犯法嗎？難道我必須非常沒品讓他直接尿在人家店裡嗎？」並希望PO文者公開道歉，否則將要提告。

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▲一名自稱男童母親的女網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）